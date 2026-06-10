El ex entrenador del cuadro albo cree que el hombre de Independiente es el ideal para reforzar al líder de la Liga de Primera.

Colo Colo lidera la Liga de Primera con 10 puntos de ventaja a falta de una fecha para el cierre de la rueda inicial, es por ello que se le abrió el apetito a Blanco y Negro y piensan en fichajes.

La concesionaria que ahora controla sin contrapesos el empresario Aníbal Mosa, tiene en mente poner 1.5 millones de dólares para contratar a 3 jugadores para el segundo semestre, siendo uno de ellos un volante creativo.

Los dos 10 que están sobre la mesa son chilenos, ambos juegan en Argentina: se trata de Diego Valdés de Vélez y Luciano Cabral de Independiente. Los ex seleccionados hace rato están en la lupa de Colo Colo.

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Gualberto Jara quiere a Luciano Cabral para Colo Colo

Los dos mediocampistas ofensivos son sondeados para venir a ocupar un puesto que no ha podido llenar de buena manera el argentino Claudio Aquino, y el ex entrenador de Colo Colo Gualberto Jara tiene a su preferido.

“La verdad que al Valdés no le seguí muchos partidos en Vélez. A Cabral sí he visto unos cuantos partidos con Independiente en su momento. Y la verdad que anduvo muy bien en esos partidos, convirtiéndose prácticamente en la en la manija del equipo”, dijo el paraguayo.

Luego, Gualberto Jara dejó en claro que su preferido es el ex volante creativo de Coquimbo Unido, que es uno de los grandes deseos de Aníbal Mosa para Colo Colo.

Luciano Cabral vuelve a estar en la lista de fichajes de Colo Colo. Foto: Javier Torres/Photosport

“Después de incursionar en el fútbol argentino, yo creo que va a venir con más experiencia y dinámica. Podría contribuir a Colo Colo en esa función en la que, lastimosamente, Aquino no pudo responder como como se esperaba”, cerró.

Finalizada la primera rueda se abre el libro de pases del fútbol chileno y los clubes nacionales tienen la opción de anotar a tres jugadores nuevos para el segundo semestre.

En síntesis

El presidente Aníbal Mosa busca fichar tres jugadores para el segundo semestre en Colo Colo.

busca fichar tres jugadores para el segundo semestre en Colo Colo. La concesionaria Blanco y Negro invertirá 1.5 millones de dólares para los nuevos refuerzos.

invertirá 1.5 millones de dólares para los nuevos refuerzos. El exentrenador Gualberto Jara prefiere el fichaje de Luciano Cabral sobre Diego Valdés.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Cobresal por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Cobresal, por la fecha 15 de la Liga de Primera, se jugará este sábado 13 de junio en el estadio Monumental, a partir de las 17:30 horas.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera