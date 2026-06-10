El Cacique le mete el pie al acelerador en el mercado y ya definió que uno de los dos será su nuevo enganche. Hay uno que toma la delantera.

Colo Colo se mueve en el mercado de fichajes para la segunda rueda y puede dar la gran sorpresas con dos nombres en la mesa: Luciano Cabral y Diego Valdés. Los chilenos que militan en el fútbol argentino son no sólo opciones, sino que prioridades para reforzar al Cacique para lo que resta de 2026. Eso sí, con un favorito.

El primero viene de un irregular presente con Independiente, donde esta temporada ha disputado 10 partidos oficiales, con 2 goles y sin asistencias en 338 minutos. Por su parte, el segundo en Vélez Sarsfield llega a los 15 duelos por los puntos, con 1 gol y 5 asistencias en 699 minutos.

Los números de ambos dejan en evidencia qué pueden aportar en el Eterno Campeón. Uno donde, según revelaron, ya tienen a uno como favorito y no es otro que el ex América, al que Fernando Ortiz ya tuvo a sus órdenes.

Colo Colo busca a Diego Valdés y Luciano Cabral, pero con uno como favorito

En Colo Colo no quieren perder tiempo y ya trabajan para asegurar a sus refuerzos de cara a la segunda rueda. El Cacique mira a dos nombres a los que tiene como prioridades, aunque con uno de los apuntados sacando ventaja.

Si bien Luciano Cabral es opción, Colo Colo tiene a Diego Valdés como el favorito para ser su enganche. Foto: Gemini IA.

Fue el periodista Cristian Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN destapó la situación. “Son nombres que hace rato vienen sonando: Diego Valdés y Luciano Cabral“, adelantó antes de entrar de lleno en el tema.

“Son hoy, a esta hora, las prioridades que tiene Colo Colo para sumar un volante creativo“, aseguró el reportero albo, quien no se quedó ahí. “Le sumamos un dato más: la gerencia deportiva busca acelerar, cerrar cuanto antes, el enganche“, añadió.

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El Cacique ya hace gestiones y tiene al ex América de México como el número °1 de la lista, ya que Fernando Ortiz lo dirigió en México. “El jugador que gusta y es prioridad de los dos es Diego Valdés“.

Finalmente está la situación de Aníbal Mosa, quien había insisto por quien hoy milita en Independiente no una sino que dos veces sin éxito. “Yo pregunto a este cercano de Cabral sobre la relación por esto, de que estuvo cerca y no llegó. Dijo que tienen una muy buena impresión de él”, sentenció.

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Habrá que esperar para ver cómo avanza Colo Colo en su mercado de fichajes. Luciano Cabral es uno de los nombres que gustan, pero el Cacique hará todo para que Diego Valdés sea su refuerzo para el segundo semestre.

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En resumen, Colo Colo