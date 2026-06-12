Durante la última fecha de la primera rueda se hicieron pruebas y para que finalmente se utilice en todas las canchas se necesitan de un par de factores.

Una de las constantes discusiones que se han dado durante esta temporada de Primera B hace referencia a las polémicas arbitrales y un pedido que se hace eco entre jugadores y dirigentes es la implementación del árbitro asistente de video, conocido mundialmente como VAR.

Ante los constantes reclamos para que incluso se pueda utilizar una versión “light” de este sistema, los últimos movimientos dentro de la ANFP dan cuenta que en las próximas semanas, cuando arranque la segunda rueda del torneo, habrá novedades.

Según dio a conocer Radio ADN, este lunes durante el encuentro entre Unión Española y San Felipe se realizaron pruebas offline para el uso del VAR centralizado desde un centro de operaciones en Santiago, no en los estadios como ocurre en Liga de Primera.

Lo anterior con un objetivo claro desde Quilín y es que con el inicio de la segunda rueda en torneo de Primera B, arranque de manera oficial la implementación de esta tecnología en todos los encuentros de la división de plata de nuestro fútbol.

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¿Qué se necesita para que el VAR se implemente en Primera B?

El medio de comunicación apunta a que en las próximas semanas deben cumplirse con dos condiciones esenciales para su aprobación definitiva. La primera de ellas, que cuente con el visto bueno desde el Consejo de Presidentes, pues implica un cambio en las bases del torneo.

La segunda condición, quizás la más importante de todas, es que los 16 clubes de Primera B estén dispuestos a “ser parte de la inversión económica“, pues deberán entregar parte de los recursos que reciben para que el VAR sea una realidad. ¿Estarán dispuestos?

En síntesis