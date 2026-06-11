Los rojinegros necesitan refuerzos calados para buscar la salvación de caer a Segunda División. Desde Everton llegaría el segundo fichaje.

Rangers de Talca necesita sumar con urgencia triunfos para ilusionarse con la salvación en Primera B. Los piducanos lograron solo tres unidades en los 15 partidos de la primera rueda y apelan al milagro para no bajar a Segunda División.

Por eso el equipo de Ivo Basay comienza a moverse en el mercado con jugadores calados para la categoría. El primero fue Iván Rozas, desde Copiapó, y ahora en Talca avisan que se acerca un ex Colo Colo.

“Ramiro González sería el nuevo jugador de Rangers. El defensa llegaría a la escuadra rojinegra luego de su paso por Everton de Viña del Mar”, informó Fanáticos del Deportes, desde el Maule.

González llegaría con pocos minutos a Rangers

En caso de concretarse el batacazo al mercado de Rangers, por más que sea un gran nombre para defensa rojinegra, Ramiro González llega con poca participación. Su reciente paso por Everton no fue de los mejores y perdió terreno en defensa.

González en uno de los pocos duelos en que vio acción este año /Photosport

Desde marzo hasta ahora, el argentino nacionalizado chileno solo fue titular en un duelo, en el 3-1 ante Cobresal. En el resto tuvo escasos minutos o derechamente no fue convocado.

El defensa está desde el año pasado en los viñamarinos, tras arribar desde Colo Colo. En Macul estuvo el 2023 y 2024, logrando el último título albo en una Liga de Primera, con Jorge Almirón en la banca.

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En caso de llegar a Rangers, tendrá dura tarea por delante. Los piducanos están a nueve puntos de Deportes Santa Cruz, el penúltimo. Por ello no pueden seguir perdiendo puntos en la Primera B.