Tras llegar como refuerzo este año, futbolista mexicano sigue haciendo noticia por hechos extrafutbolísticos en Viña del Mar.

Sigue la polémica en Everton de Viña del Mar. Es que Dieter Villalpando, jugador mexicano del club, fue acusado y es investigado de protagonizar accidente automovilístico en estado de ebriedad.

Según las acusaciones de videos en redes sociales, el azteca hasta se habría dado a la fuga inicialmente por el hecho. Por eso el equipo viñamarino y hasta su mujer tomaron medidas al respecto.

“El club se encuentra recabando los antecedentes del caso y mientras concluye dicho proceso, el jugador no estará disponible para las actividades del primer equipo. Concluida la recopilación y antecedentes, el club adoptará las decisiones que correspondan”, informó el equipo.

Esposa de Villalpando avisa tras escándalo en Everton

Ale Romero, esposa de Dieter Villalpando, anunció en sus redes sociales el fin de la relación con el jugador viñamarino. El escándalo en Everton y la crisis amorosa terminaron por sepultar la relación.

“Quiero aclarar, de manera respetuosa, que Dieter y yo hemos tomado caminos por separado”, partió diciendo la mujer. Fue ahí que se puso más firme en sus dichos sobre el mexicano.

Romero también lanzó otro aviso.pidió a quienes le consultan por el caso de Villalpando que “cualquier situación relacionada con su vida personal o profesional no sea vinculada conmigo ni con mis hijos”.

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“Gracias por su comprensión, empatía y respeto a nuestra privacidad”, cerró. Ahora resta saber el resultado de la investigación para determinar el futuro deportivo del jugador, que sigue apartado del plantel de Everton.