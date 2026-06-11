Duro mazazo para elenco del sur de Chile, tras demora en pago de remuneraciones. Avisan que apelarán a la sanción.

El fútbol chileno sigue haciendo noticia en tiempos del Mundial 2026, esta vez siendo la Segunda División la que da que hablar. Fue así que el Tribunal de Disciplina aplicó duro castigo para club del sur de Chile.

“El Club Deportes Linares lamenta informar a su hinchada y a toda la comunidad de Linares que fue sancionado con la resta de tres puntos por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP”, informó el equipo.

Justamente, los albirrojos recibieron el mazazo por retraso en pago de remuneraciones, todo eso en medio del caótico proceso de traspaso a nuevos dueños hace meses. La decisión ya se hizo oficial por parte del organismo de Quilín.

La respuesta del club y cómo queda la tabla

Deportes Linares fue sancionado con resta de tres puntos en el torneo de Segunda División y se pegó un duro bajón en la tabla de posiciones. Sin embargo, el elenco del Maule avisa rápida respuesta contra el castigo.

Foto: Deportes Linares.

“Vamos a apelar en Segunda Sala. Por eso, hacemos un llamado a no bajar los brazos y seguir adelante. Todavía queda mucho torneo”, informó el elenco que en su momento fue administrado por Jaime Valdés.

Con la resta de tres puntos, Linares pasó del tercer lugar de la Zona Sur al sexto, quedando penúltimpo y pasando ahora a disputar la liguilla del descenso. Por ahora solo superan al colista Lota Schwager, que tiene una unidad menos.

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La Segunda División ya ha tenido otros casos similares. Deportes Rengo perdió por secretaría ante Provincial Osorno a inicio de año, tras no pagar la cuota de ganaría en el plazo establecido, y ahora Santiago Morning podría perder el punto logrado ante los toros, tras no alinear por algunos minutos un Sub 21.