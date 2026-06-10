Nuestro balompié seguirá jugándose durante la cita planetaria, con muchos partidos que se disputarán en paralelo al torneo organizado por la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

Apenas un día nos separa del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La cita planetaria se tomará la agenda futbolística en los próximos 38 días, donde 48 selecciones lucharán por ser la mejor del globo.

Como es habitual en este momento del año cuando se juega la Copa del Mundo, el fútbol a nivel de clubes sufrirá una pausa importante. Sin embargo, este fenómeno para nada se verá en Chile, ya que en nuestro país se seguirá jugando.

Esto de una u otra forma onda en conflicto a los hinchas chilenos, ya que en total son 28 los partidos de nuestro país confirmados que coincidirán con los compromisos que se jueguen en este Mundial 2026.

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A pesar de que la Liga de Primera y la Primera B entran en receso, durante estas semanas tendremos acción en la Copa Chile y la Copa de la Liga, por lo que varios tendrán que elegir entre ver nuestro fútbol o a las selecciones en Norteamérica.

Los 28 partidos del fútbol chileno que toparán con el Mundial 2026

Liga de Primera 2026 – Fecha 15

Nuestro torneo de Primera División tendrá el desarrollo de la fecha 15, la que cerrara la primera rueda.

Viernes 12 de junio: Audax Italiano vs Deportes La Serena (20:00 hrs) Coincide con: Estados Unidos vs Paraguay (21:00 hrs) . ¡El debut del local en Los Ángeles!

Sábado 13 de junio: Everton vs Palestino (15:00 hrs) Coincide con: Qatar vs Suiza (15:00 hrs) . Duelo clave en San Francisco. Colo Colo vs Cobresal (17:30 hrs) Coincide con: Brasil vs Marruecos (18:00 hrs) . ¡El debut de la ‘Canarinha’ en Nueva York! Ñublense vs Huachipato (20:00 hrs) Coincide con: Haití vs Escocia (21:00 hrs) .

Domingo 14 de junio: Unión La Calera vs Universidad de Chile (15:00 hrs) Coincide con: Alemania vs Curazao (finalizando) y Países Bajos vs Japón (16:00 hrs) . Universidad Católica vs U. de Concepción (17:30 hrs) Coincide con: Países Bajos vs Japón (finalizando) y Costa de Marfil vs Ecuador (19:00 hrs) .



Copa Chile (Fase de Grupos)

La Copa Chile seguirá con su acción en la fase de grupos, con los equipos de la Primera División entrando a competir durante el receso de la Liga de Primera.

Viernes 19 de junio:

Audax Italiano vs Deportes Santa Cruz (19:00 hrs) Mundial: Coincide con Brasil vs Haití (20:30 hrs).

San Marcos de Arica vs Deportes Limache (20:00 hrs) Mundial: Compite directamente con Brasil vs Haití (20:30 hrs).



Sábado 20 de junio:

Deportes Magallanes vs Palestino (12:30 hrs) Mundial: Coincide con Países Bajos vs Suecia (13:00 hrs).

Coquimbo Unido vs Deportes Iquique (12:30 hrs) Mundial: Coincide con Países Bajos vs Suecia (13:00 hrs).

Deportes Copiapó vs Universidad Católica (15:00 hrs) Mundial: Compite con Alemania vs Costa de Marfil (16:00 hrs).

Deportes Recoleta vs Colo Colo (17:30 hrs) Mundial: Coincide con Alemania vs Costa de Marfil (finalizando) y Ecuador vs Curazao (20:00 hrs).

Rangers de Talca vs U. de Concepción (18:00 hrs) Mundial: Compite con Ecuador vs Curazao (20:00 hrs).

Everton vs San Luis de Quillota (18:00 hrs) Mundial: Compite con Ecuador vs Curazao (20:00 hrs).



El fútbol chileno se seguirá jugando a pesar del desarrollo del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. | Foto: Photosport.

Domingo 21 de junio:

Deportes Antofagasta vs Deportes La Serena (12:30 hrs) Mundial: No hay partido mundialista listado a esta hora.

Huachipato vs Deportes Puerto Montt (12:30 hrs) Mundial: No hay partido mundialista listado a esta hora.

Unión La Calera vs Unión San Felipe (15:00 hrs) Mundial: Compite directamente con Bélgica vs Irán (15:00 hrs).

Deportes Temuco vs Deportes Concepción (15:00 hrs) Mundial: Compite directamente con Bélgica vs Irán (15:00 hrs).

Curicó Unido vs Ñublense (16:00 hrs) Mundial: Coincide con Bélgica vs Irán (finalizando).

Universidad de Chile vs Santiago Wanderers (17:30 hrs) Mundial: Coincide con Uruguay vs Cabo Verde (18:00 hrs).

O’Higgins vs Unión Española (20:00 hrs) Mundial: Coincide con Uruguay vs Cabo Verde (finalizando).



Martes 23 de junio:

Coquimbo Unido vs Deportes Limache (18:00 hrs) Mundial: Coincide con Panamá vs Croacia (19:00 hrs).

Palestino vs Audax Italiano (20:30 hrs) Mundial: Compite directamente con Panamá vs Croacia (finalizando).

Everton vs Universidad Católica (20:30 hrs) Mundial: Compite directamente con Panamá vs Croacia (finalizando).



Miércoles 24 de junio:

Deportes La Serena vs Cobresal (18:00 hrs) Mundial: Coincide con los partidos de definición del Grupo A y B a las 21:00 hrs.

Unión La Calera vs Universidad de Chile (19:30 hrs) Mundial: Compite directamente con la definición infartante de República Checa vs México y Sudáfrica vs Corea del Sur (21:00 hrs).



Ojo, que la Copa de la Liga y la Primera B también tendrán sus partidos

A estos 28 partidos todavía se le pueden sumar algunos más si consideramos la Copa de la Liga y la Primera B. La semifinales del certamen doméstico se jugarán entre la semana del 6 de julio y la semana del 13 de julio, instancia en la que Coquimbo Unido enfrentará a Unión La Calera y O’Higgins se medirá ante Ñublense.

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Además, la segunda rueda de la Primera B se comenzará a jugar el fin de semana del 18 y 19 de julio. Justamente, ese domingo 19 a partir de las 15:00 (hora de Chile) está pactada la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York.