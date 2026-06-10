Agustín Canobbio, volante de 27 años hijo de un exjugador de Cobreloa, quedó impactado por el adiós de la hinchada a la Celeste antes de emprender el vuelo para competir en la Copa del Mundo.

A pesar de que Marcelo Bielsa se vio envuelto en una gran polémica por este jugador durante la Copa América 2024, de todas maneras lo incluyó en la lista definitiva para disputar el Mundial 2026. Se trata de un jugador de 27 años que es hijo de un exfutbolista de Cobreloa en 2002.

Sí, Agustín Canobbio, vástago de Osvaldo, quien desató un escándalo en torno al Loco Bielsa. “Habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo y se me minimizó adelante de todo el grupo. Me echó la culpa de haber perdido contra Ecuador y me chocó mucho”, dijo el volante del Fluminense de Brasil.

Pero todo terminó mal para él, pues se viralizó un video que puso en duda todas esas acusaciones. Eso sí, aquel distanciamiento entre ambos se subsanó y Canobbio de todos modos se ganó su convocatoria para la Copa del Mundo. Y este martes 9 de junio, vivió un momento súper especial con la Celeste.

Agustín Canobbio también estuvo citado a la Copa América 2024. (Grant Halverson/Getty Images).

“Es la primera vez que me tocó vivir esto. Es el segundo Mundial, pero la vez pasada me tocó viajar directo”, dijo el seleccionado charrúa sobre el fervoroso ambiente de la hinchada para despedir a la delegación. Una experiencia que no había tenido cuando fue rumbo a Qatar 2022.

Luis Suárez, Agustín Canobbio y Federico Valverde tras la eliminación de Uruguay en los grupos de Qatar 2022. (Stu Forster/Getty Images)

Agustín Canobbio agregó más en esta entrevista que le concedió a DSports Uruguay. “Es maravilloso, se te eriza la piel. Uno espera muchas cosas, pero esto superó lo que tenía en mente”. expuso el jugador, quien también militó en Athlético Paranaense de Brasil.

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Se enfrentó con Bielsa y queda impactado con el adiós de Uruguay rumbo al Mundial 2026

Todo esto que vivió la delegación de Uruguay antes de emprender vuelo al Mundial 2026 cautivó a los pupilos de Marcelo Bielsa. Sobre todo a Agustín Canobbio, jugador surgido en las inferiores de Fénix que en su país también jugó en Peñarol.

Agustín Canobbio en una práctica de la selección de Uruguay. (Buda Mendes/Getty Images).

“Todo. La cultura que nos representa, la gente, mi familia acá viendo todo esto. Es algo que no olvidaré nunca más”, expuso Canobbio, cuyo padre militó en los Zorros del Desierto en 2002. Seguramente fue uno de los que presenció esta emotiva despedida.

Osvaldo Canobbio en Cobreloa. (Archivo y Gemini).

El volante de Fluminense tuvo más. “Es un privilegio jugar el Mundial, aprovechar y tener la cabeza fría y el corazón caliente, como siempre”, sentenció Agustín Canobbio, quien tiene mucha fuerza para competir en el torneo de fútbol más deseado del planeta.

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