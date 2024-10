Agustín Canobbio fue quien agarró el testimonio de Luis Suárez, quien lanzó unas incendiarias declaraciones respecto del comportamiento de Marcelo Bielsa como director técnico de Uruguay. Luego de las palabras del Pistolero, el extremo del Athletico Paranaense dejó lo suyo.

Provocó muchas reacciones en suelo uruguayo. Casi todas negativas por los reclamos que virtió en un diálogo con el programa Carve Deportivo. “Me echó la culpa de haber perdido un partido. Un jugador solo había perdido. Fue contra Ecuador. Había hecho el gol, generado la otra situación de gol”, contó el hijo de Osvaldo Canobbio, otrora delantero charrúa que jugó en Cobreloa durante la temporada 2002.

“Somos 11 jugadores, un plantel grande y me echó la culpa de haber perdido el partido en un videoanálisis”, aseguró Agustín Canobbio en esa conversación. Con el correr de las horas, se viralizó un video que lo deja muy mal parado. Se diría en Chile que quedó como chaleco de mono.

Agustín Canobbio en acción por Uruguay. (Imago).

Fue la comparación de sus declaraciones con las de Lucas Ocampos, un extremo que milita en el Monterrey de México, pero que coincidió con Bielsa en el Olympique de Marsella de Francia. “Había hecho dos goles y una asistencia. Un partidazo”, recapituló el futbolista, quien dio sus primeros pasos como profesional en Quilmes antes de saltar a River Plate.

Enfrentan dichos de Ocampos con los de Canobbio, el protegido de Suárez en la lucha contra Bielsa

Agustín Canobbio salió a refrendar los dichos de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa. Lo hizo como protagonista de algunas conductas reprochables que denunció el Pistolero, quien recién una vez que puso fin a su ciclo como jugador seleccionable lanzó todas estas acusaciones.

Pero su postura fue muy criticada en Uruguay a raíz de los argumentos que utilizó. Por ejemplo, comparó ser alineado en el grupo de sparrings con limpiar baños. Aunque su principal crítica fue por haberse sentido expuesto luego de esa caída ante La Tri.

Una manera diametralmente opuesta tuvo Ocampos para tomarse una lección así de Bielsa. “Sabíamos que volvíamos a entrenar, teníamos videos grupales y los individuales. La verdad que salí con la cabeza agachada. Me dijo ‘usted no volvía como siempre porque hizo goles’. Después te lo muestra y es verdad. Todo lo dice para que vos aprendas”, afirmó el ex jugador del Sevilla.

Lucas Ocampos y Bielsa en el Marsella. (Foto: Imago).

“Después está en uno cómo te lo tomas porque si te lo tomas ‘siempre me dice las cosas mal’, no. Él te dice las cosas como son para que crezcas y el equipo crezca”, aseguró Ocampos, quien también tuvo un paso por el Ajax de Amsterdam antes de recalar en el fútbol mexicano.

Y cerró con un contundente mensaje. “Con Marcelo aprendí de todo un poco. Todo lo que no aprendiste de inferiores él lo refuerza, no sé. Cosas básicas, del día a día”, sentenció Lucas Ocampos, uno de los tantos defensores de Bielsa que surgieron a raíz de la crisis interna que vive por estos días la Celeste, que se enfrentará a Perú y Venezuela en la fecha FIFA doble de octubre.