"Teníamos orden de no saludarte": ex kine de Nacional cuestionó a Suárez por polémica con Bielsa

Una verdadera telenovela se vive en Uruguay, luego de las polémicas acusaciones de Luis Suárez en contra de Marcelo Bielsa. Esta vez una ex kinesióloga de Nacional se sumó al conflicto.

Todo comenzó con las quemantes declaraciones del goleador de Inter Miami. Suárez aseguró que el Loco tenía malos tratos con el plantel y funcionarios de la Celeste, lo cual ha generador dos trincheras en Montevideo: quienes están con el atacante o con el entrenador.

Ex kinesióloga de Nacional cuestionó a Suárez por dichos sobre Bielsa

En medio del conflicto que rodea a Uruguay en la previa a la fecha doble de las Eliminatorias, una ex kinesióloga de Nacional salió a cuestionar a Luis Suárez. Esto, porque aseguró que el Pistolero tenía comportamiento de divo cuando regresó al Bolso en el año 2022.

Mayra Jakimczuk (en medio de la foto) cargó contra Luis Suárez. Imagen: Nacional.

“Hoy la hipocresía me supera… Luis, no te olvides de que cuando llegaste a Nacional teníamos orden todos de no saludarte, de no mirarte y de no pedirte fotos. No me lo contó nadie. Lo viví… Mostremos las dos caras de la moneda siempre. Ser, no parecer. Si no, siempre seremos unos simples hipócritas”, aseguró Mayra Jakimczuk en redes sociales.

La profesional hizo una reflexión sobre la diferencia entre la persona y el futbolista. “El problema con lo de Suárez es que, en vez de idolatrar al jugador de fútbol, idolatran a la persona. Y lo mismo de Bielsa. Amo a Suárez jugador de fútbol, quién no. ¿Los conozco? No. En definitiva, todos vendemos lo que mejor nos deja parados”, cerró la ex kinesióloga de Nacional.

Uruguay vive una verdadera guerra civil al interior del camarín por el conflicto entre Marcelo Bielsa y Luis Suárez. Mientras José María Giménez le entregó su apoyo al entrenador, Agustín Canobbio y Federico Valverde respaldaron los dichos del goleador. La Celeste juega ante Perú el viernes como visita.