En la selección uruguaya está la escoba y los dardos apuntan a Marcelo Bielsa. Ya son varias voces que apuntan a malas actitudes del entrenador con sus jugadores y el hecho tiene fracturado el camarín y la interna de una Celeste que siente el golpe en lo deportivo y los resultados.

En medio de este escenario, el periodista Francisco Sagredo aprovechó para revelar una vieja anécdota con Bielsa para explicar que a su juicio, el Loco es una persona sumamente complicada de aguantar y muy mal educada.

“Bielsa es fregado. Francamente mal educado en muchas oportunidades. Y todo se excusa en la locura. A mí en una semana me mostró las dos caras de Bielsa”, dijo Sagredo en Deportes en Agricultura.

Es que el periodista reveló que una vez le hizo un favor al entonces DT de la selección chilena, quien insistió en pagarlo como una deuda. Días después hubo un “si te visto no me acuerdo” y lo dejó con la mano estirada, tal como le pasó en su momento a Sebastián Piñera.

Favor de Sagredo y deuda de Bielsa

“Yo le hice un favor una vez de manera tangencial, le mandé un material que a él le interesaba… me llamó por teléfono de vuelta, yo estaba en mi casa, era el año 2007, y me dice ‘hola Francisco Sagredo, habla Marcelo Bielsa. Lo llamo, lo importuno’, así como habla en las conferencias de prensa, ‘porque estoy en deuda con usted por el favor que me hizo y me gustaría saber cómo saldo esa deuda con usted’. Entonces le dije que no se preocupara, que no era nada”, cuenta el conductor de la 92.1 FM.

“Me insiste: ‘necesito saldar esa deuda, no quiero estar en deuda con usted, obviamente no me pida nada que tenga que ver con mi profesión o una entrevista’. Yo le insistí, que no se preocupara, que no había ninguna deuda”, complementó Sagredo.

Sagredo le entra duro a Bielsa.

El comunicador agrega que “entonces me pregunta que si yo jugaba fútbol, y le conté que sí , en la liga. ‘¿Cuánto calza usted?’. Le digo 42, como que me quería mandar unos zapatos de fútbol. Y después me pregunta que qué jugador de la selección me gustaba más. Le dije Arturo Vidal. Me responde ‘ya, que le vaya bien’. Y me corta”.

“A los cuatro días me dicen en TVN que me había llegado un paquete, lo abro y era una camiseta de Vidal mandada por Bielsa. Uno dice mira el gesto, se pasó. Cuatro días después, no una semana, el fin de semana voy a Argentina… Estaba con mi hija en brazos, una guagua de un año. Veo a Bielsa que estaba en el mismo sector de embarque para Argentina. Pensé: como éste es medio raro, voy a ir con mi hija para que esté más abierto”, prosiguió su relato Sagredo.

Mosqueado aún al refrescar el recuerdo, Sagredo sentencia que “le estiro la mano, le digo hola Marcelo, soy Francisco Sagredo, gracias por el llamado, y no era necesario que me regalara la camiseta… ¿Y saben lo que hizo? Miró hacia abajo, me dejó con la manos estirada con la guagua en brazos y siguió de largo. No me quiso saludar. Era la misma persona que me había llamado por teléfono cuatro días antes. Yo entiendo que la locura, pero compadre: no se puede justificar todo en la locura o que es un gran técnico. Es el Loco Bielsa y es difícil. Y el uruguayo no es como el chileno que agachamos el moño”.