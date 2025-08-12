Sufre Manuel Pellegrini: el “chileno” que está a un paso de irse de Real Betis

La Liga de España arranca este fin de semana con el entrenador chileno Manuel Pellegrini como gran protagonista, porque espera una vez más tener en lo alto a Real Betis.

El equipo del Ingeniero tiene mucha actividad en la temporada 2025-2026, porque aparte del certamen local será parte de la Copa del Rey y de la Europa League.

El libro de pases en Europa está abierto hasta finales de agosto y Pellegrini puede recibir una mala noticia en cualquier momento, porque puede perder a un jugador que considera importante.

Ricardo Rodríguez puede irse de Real Betis

Manuel Pellegrini mira de reojo lo que ocurre en el mercado, porque el suizo de raíces chilenas Ricardo Rodríguez tiene serias chances de irse del elenco andaluz.

“El lateral izquierdo no está cerrado porque el mercado es muy cambiante y se estudiarán todas las posibilidades que lleguen”, dijo el doctor Fajardo, director deportivo del Betis.

El ex jugador de Torino tiene chances de volver a su país, porque Sion lo tiene considerado, según dio a conocer Diario de Sevilla.

“El presidente del Sion, Christian Constantin, explicó que llevan dos meses en conversaciones y que están trabajando para fichar a Ricardo Rodríguez. El internacional suizo no vería con malos ojos regresar a su país natal a sus 32 años”, señaló el citado medio.

Si se va Ricardo Rodríguez el Ingeniero Pellegrini va a pedir un nuevo fichaje, por lo que el mercado de Real Betis sigue abierto.

