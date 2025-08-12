Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Sufre Manuel Pellegrini: el “chileno” que está a un paso de irse de Real Betis

El libro de pases está abierto hasta finales de agosto en Europa y el cuadro del Ingeniero puede sufrir bajas.

Por Carlos Silva Rojas

Manuel Pellegrini espera el debut de Real Betis en la Liga.
© Getty ImagesManuel Pellegrini espera el debut de Real Betis en la Liga.

La Liga de España arranca este fin de semana con el entrenador chileno Manuel Pellegrini como gran protagonista, porque espera una vez más tener en lo alto a Real Betis.

El equipo del Ingeniero tiene mucha actividad en la temporada 2025-2026, porque aparte del certamen local será parte de la Copa del Rey y de la Europa League.

El libro de pases en Europa está abierto hasta finales de agosto y Pellegrini puede recibir una mala noticia en cualquier momento, porque puede perder a un jugador que considera importante.

Matías Zaldivia se lo echó al bolsillo y ahora Manuel Pellegrini lo cortó del Real Betis

ver también

Matías Zaldivia se lo echó al bolsillo y ahora Manuel Pellegrini lo cortó del Real Betis

Ricardo Rodríguez puede irse de Real Betis

Manuel Pellegrini mira de reojo lo que ocurre en el mercado, porque el suizo de raíces chilenas Ricardo Rodríguez tiene serias chances de irse del elenco andaluz.

“El lateral izquierdo no está cerrado porque el mercado es muy cambiante y se estudiarán todas las posibilidades que lleguen”, dijo el doctor Fajardo, director deportivo del Betis.

Ricardo Rodríguez puede salir de Betis. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Ricardo Rodríguez puede salir de Betis. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

El ex jugador de Torino tiene chances de volver a su país, porque Sion lo tiene considerado, según dio a conocer Diario de Sevilla.

El presidente del Sion, Christian Constantin, explicó que llevan dos meses en conversaciones y que están trabajando para fichar a Ricardo Rodríguez. El internacional suizo no vería con malos ojos regresar a su país natal a sus 32 años”, señaló el citado medio.

Si se va Ricardo Rodríguez el Ingeniero Pellegrini va a pedir un nuevo fichaje, por lo que el mercado de Real Betis sigue abierto.

Publicidad
Más de 10 millones de euros sobre la mesa: Manuel Pellegrini va en busca de titular del Real Madrid

ver también

Más de 10 millones de euros sobre la mesa: Manuel Pellegrini va en busca de titular del Real Madrid

Lee también
Fue un goleador temible con Pellegrini y se despidió del Betis con un fuerte dardo
Internacional

Fue un goleador temible con Pellegrini y se despidió del Betis con un fuerte dardo

Fue figura, pero Zaldivia lo anuló y Pellegrini lo echó del Betis
Internacional

Fue figura, pero Zaldivia lo anuló y Pellegrini lo echó del Betis

Más de 10 millones sobre la mesa: Manuel Pellegrini va en busca de titular del Real Madrid
Internacional

Más de 10 millones sobre la mesa: Manuel Pellegrini va en busca de titular del Real Madrid

Capitán de Los Cóndores transmite la pasión por el rugby
Redsport

Capitán de Los Cóndores transmite la pasión por el rugby

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo