El complejo momento político que vive Venezuela afectó a Bianneider Tamayo, el defensor que debe volver a Universidad de Chile tras su préstamo en Unión Española.

La captura del dictador Nicolás Maduro lo pilló de vacaciones en su país, por lo que tuvo el inconveniente de que vuelo para salir hacia Chile fue suspendido, ya que recién hoy se regularizaron las salidas aéreas en Venezuela.

Esto provocó que Tamayo debiera activar un Plan B para no llegar tarde a la pretemporada de los azules, en la que iba a encontrarse a Francisco Meneghini como nuevo estratega.

Tamayo se sumará a la pretemporada de U de Chile

Tamayo debió ir a Colombia a tomar vuelo

Debió de esta manera salir vía terrestre hacia Colombia. Cruzó la frontera en Cúcuta y desde ahí fue hasta Bogotá, trayecto de 550 kilómetros que demora 12 horas. El destino final era el aeropuerto El Dorado, de esa ciudad.

Una odisea bastante larga que terminó con el jugador arribando de madrugada a Chile. Con poco descanso se presentará en el CDA, para iniciar los trabajos de esta temporada.

Habrá que ver si en los primeros entrenamientos logra convencer a Paqui para ser parte del plantel universitario. El año pasado alcanzó regularidad en Unión Española, por lo que ganó experiencia.

Se puede desempeñar tanto como defensor central como lateral izquierdo, posición en la que lo utilizó Miguel Ramírez en los últimos duelos de los hispanos antes de descender.

Por ser nacido el año 2005, tendrá la posibilidad de sumar minutos de juveniles Sub 21, debido a que este año la ANFP dispuso que los extranjeros con residencia también lo hagan.

