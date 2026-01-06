Deportes Limache cerró un complicado 2025 donde no pudo sellar su participación en las competencias internacionales. Situación que buscarán cambiar esta temporada, por lo que ya han cerrado importantes fichajes a los que se sumará un cotizado jugador.

El Tomate Mecánico no la pasó tan bien en la última temporada del campeonato nacional, donde estuvieron cerca de perder la categoría, pero remontaron en las fechas finales. A esto se suma la dura derrota en Copa Chile, que los dejó sin opción de entrar a Libertadores.

El jugador de Paraguay que asoma en Limache

Según reporta el Nacional de Paraguay, el defensa de 21 años, Axel Alfonzo, dejará Olimpia para fichar con Deportes Limache, donde compartirá camarín con su compatriota Ramón Martínez.

Acorde a lo informado por Ariel Insfrán, periodista que cubre la actualidad de Olimpia, la salida del jugador será en condición de préstamo por 1 año con “opción de compra bastante beneficiosa: USD 750.000 por el 50 % del pase. También se incluyen bonos por objetivos”.

El Tomate Mecánico busca dar la sorpresa este 2021

Recientemente, el equipo reveló los fichajes de Jean Meneses, Claudio González, Marcelo Flores, Yerko González, César Fuentes, Gonzalo Sosa, Facundo Marín, Joaquín Montecino y Ramon Martínez.

También anunció que Augusto Aguirre, Misael Llantén, Alfonso Parot y Danilo Catalán, mientras Matías Bórquez, Daniel Castro, Carlos Morales, Luis Felipe Maluenda, Felipe Fritz, Fernando Abarzúa y Josué Ovalle tienen contrato vigente.

Por otra parte, entre las salidas se encuentran la de Facundo Pons y Nelson Da Silva.