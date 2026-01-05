Audax Italiano se encuentra planificando lo que será esta nueva temporada, donde enfrentarán la fase previa de Copa Sudamericana. Por este motivo, los itálicos pusieron sus ojos en Luis Guerra, futbolista venezolano que juega como delantero en Deportes Limache.

Sin embargo, aún no se ha concretado nada y ante esto, el club de La Florida ya tiene un plan B para reforzar lo que será la nueva temporada, considerando que ya enfrentaron las fuertes salidas de Leonardo Valencia, Jorge Espejo, Germán Guiffrey y Eduardo Vargas.

El movimiento de Audax Italiano si es que no fichan a Guerra

Según revela el medio Tano Noticias, “el club tiene en carpeta a un jugador argentino de 25 años, quien actualmente milita en un equipo de la Primera División de Argentina”.

“Desde La Florida no quieren perder tiempo y ya analizan alternativas para reforzar el plantel de cara al 2026”, explica el medio en sus redes.

Hace algunos días, el periodista deportivo Renzo Luvecce reveló que además de los itálico hay otro club que lo tiene en su radar.

“Me indican desde su entorno que Audax Italiano y Universidad Católica se comunicaron para preguntar condiciones y esperan que dejen caer una oferta formal por el atacante de 29 años”.

El jugador no continuó en Deportes Limache y está cerca de definir su futuro. 18/05/2025 Sebastian Cisternas/Photosport

La carrera de Luis Guerra

El jugador de 29 años comenzó su carrera en el profesionalismo junto a Mineros de Guayana el 2014, para luego seguir por clubes como Deportivo Táchira, Monagas, Aragua y Carabobo, todos de la liga de Venezuela, para luego empezar su primera experiencia internacional en Chile donde el 2020 se sumó a Deportes Antofagasta.

El 2025 fichó por Deportes Limache, con quienes tuvo una compleja temporada donde en ocasiones estuvieron muy cerca de caer en el descenso. Sin embargo, repuntaron en instancias finales y terminaron en el puesto número 11 de la tabla.

