Tomando un segundo aire tras su polémica salida de O’Higgins el año pasado, Joaquín Montecinos vive un gran momento como jugador de Deportes Limache. El delantero tiene nueva posición y ha brillado en el elenco tomatero.

Jugando como volante por derecha en la mayoría de los partidos (hoy arrancó de la banca ante Everton), el Joaco ha sorprendido por su faceta más defensiva. Y luego de la primera caída del equipo en la Liga de Primera lanzó directo aviso.

Al ser consultado sobre su buen nivel y el sueño de retornar a la selección chilena, el ex Audax y La Serena fue claro: tiene las condiciones para calzarse la camiseta de la Roja de Nicolás Córdova.

Joaquín Montecinos apuesta por Limache en la Roja

Desde Sausalito, donde Deportes Limache perdió ante Everton, Joaquín Montecino fue consultado sobre una eventual nominación a la selección chilena. El ahora volante por derecha se sinceró sobre sus pergaminos y la Roja.

Montecinos y su gran inicio de año con Limache /Photosport

“Sí, por supuesto. El equipo ha andado súper bien, espero que del club salgan nominados, hemos hecho un buen trabajo”, partió diciendo en diálogo con el medio Mundo Cracks.

Tal es la convicción del Joaco, que llamó a sus compañeros a “seguir insistiendo en lo que ha hecho el equipo, y a medida que las cosas anden bien y sigamos peleando el campeonato, por supuesto que llegará una oportunidad”.

Montecinos en la Roja de Berizzo /Photosport

Joaquín Montecinos jugó por la selección chilena en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, tras su gran temporada en Audax Italiano. Tras eso saltó al fútbol mexicano, volvió a O’Higgins y ahora la rompe en Limache.

