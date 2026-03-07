Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
LaLiga

Villarreal vs. Elche: Horario y qué canal transmite EN VIVO el partido por LaLiga de España

Elche y Villareal se enfrentan por la jornada 27 de LaLiga.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Lucas Cepeda ya comienza a sumar minutos en Elche.
© Getty ImagesLucas Cepeda ya comienza a sumar minutos en Elche.

La fecha 27 de LaLiga enfrentará a dos equipos con presentes muy distintos. Villarreal recibirá a Elche en el Estadio de la Cerámica, con el local peleando por puestos en Champions League y la visita intentando alejarse del fondo.

En Chile, la atención estará en Lucas Cepeda, quien sigue sumando minutos en el cuadro franjiverde tras su salida de Colo Colo.

¿Dónde ver Villarreal vs. Elche por LaLiga?

El enfrentamiento entre Villarreal vs. Elche por la fecha 27 de la Liga de España se juega este domingo 8 de marzo desde las 10:00 horas de Chile en el Estadio de la Cerámica.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Compañero de Lucas Cepeda en el Elche arriesga diez años y medio de cárcel por presunta agresión sexual

ver también

Compañero de Lucas Cepeda en el Elche arriesga diez años y medio de cárcel por presunta agresión sexual

Tabla de posiciones de LaLiga

Publicidad
Lee también
Athletic Club vs. Barcelona: Horario y dónde ver LaLiga
Internacional

Athletic Club vs. Barcelona: Horario y dónde ver LaLiga

Alexis lanza potente análisis tras empatar contra el Betis de Pellegrini
Alexis Sánchez

Alexis lanza potente análisis tras empatar contra el Betis de Pellegrini

Prensa española en llamas con Alexis tras su golazo al Betis
Alexis Sánchez

Prensa española en llamas con Alexis tras su golazo al Betis

Bastión de Jaime García y el crítico momento: "No podemos ganar ni sabemos..."
Chile

Bastión de Jaime García y el crítico momento: "No podemos ganar ni sabemos..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo