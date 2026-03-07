La fecha 27 de LaLiga enfrentará a dos equipos con presentes muy distintos. Villarreal recibirá a Elche en el Estadio de la Cerámica, con el local peleando por puestos en Champions League y la visita intentando alejarse del fondo.

En Chile, la atención estará en Lucas Cepeda, quien sigue sumando minutos en el cuadro franjiverde tras su salida de Colo Colo.

¿Dónde ver Villarreal vs. Elche por LaLiga?

El enfrentamiento entre Villarreal vs. Elche por la fecha 27 de la Liga de España se juega este domingo 8 de marzo desde las 10:00 horas de Chile en el Estadio de la Cerámica.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESP N y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium .

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

