Este domingo el Elche hace noticia pero no sólo por su empate frente al Espanyol. El equipo de Lucas Cepeda está envuelto en una enorme polémica luego de haber sido acusado de racismo en pleno partido.

El cuadro franjiverde no la pasó bien en esta jornada y tuvo que remarla para poder lograr un 2 a 2 sobre el final. No obstante, la frustración previa llevó a un tenso momento entre dos figuras y con el árbitro activando el protocolo contra este tipo de hechos en La Liga.

Las cosas parecían no pasar más allá, pero luego del compromiso el juez reveló la acusación que se hizo contra el principal involucrado. Esto ha generado un gran revuelo y llega a días de lo ocurrido con Vinicius en el Real Madrid.

Denuncian racismo en el Elche de Lucas Cepeda

El Elche de Lucas Cepeda logró empatar un partido que es de lo que menos se habla. Una de las figuras del Espanyol acusó haber sido víctima de racismo de parte de una de las estrellas de los Franjiverdes.

Rafa Mir fue denunciado por racismo contra un jugador del Espanyol y complica más al Elche. Foto: Getty Images.

En los 78′ minutos de juego hubo un tenso momento que tuvo a Omar Al Hilali denunciando a Rafa Mir de haberle dado un insulto. “Viniste en patera” le habría señalado el delantero. Una frase utilizada contra aquellos que han llegado de manera ilegal en botes a España.

El árbitro Iosu Galech detuvo todo y activó el protocolo contra el racismo en La Liga de España, con llamados por altoparlante incluido. Pero eso no fue lo único, ya que en el acta del duelo fue él quien reveló la frase de la polémica.

El juez, eso sí, remarcó que ni él ni sus asistentes escucharon esas palabras. Una situación que, de avanzar con una investigación, podría dejarle graves consecuencias al Elche de Lucas Cepeda.

Todo esto ocurre luego del episodio que vivió Vinicius de parte de Gianluca Prestianni en la llave de UEFA Champions League entre Real Madrid y Benfica. Habrá que esperar para ver qué determinan las autoridades del fútbol español.

El Elche de Lucas Cepeda celebra un empate en medio de la polémica por la denuncia de racismo contra Rafa Mir. Los Franjiverdes no la pasan bien y ahora suman un problema más cuando pelean por alejarse del descenso.

¿Cuándo y a qué hora juega el Elche de Lucas Cepeda?

A la espera de la investigación por racismo, Lucas Cepeda y Elche se enfocan en la próxima fecha de La Liga de España. El domingo 8 de marzo a partir de las 10:00 horas los Franjiverdes visitan al Villarreal.

En resumen, acusan de racismo al Elche de Lucas Cepeda por…

Denuncia formal en el acta: El árbitro Iosu Galech activó el protocolo contra el racismo en los 78′ tras una denuncia del jugador del Espanyol, Omar Al Hilali . Según el informe arbitral, el delantero del Elche, Rafa Mir , le habría propinado el insulto xenófobo: “Viniste en patera”, en alusión a la inmigración ilegal.

El árbitro Iosu Galech activó el protocolo contra el racismo en los 78′ tras una denuncia del jugador del Espanyol, . Según el informe arbitral, el delantero del Elche, , le habría propinado el insulto xenófobo: “Viniste en patera”, en alusión a la inmigración ilegal. Protocolo de La Liga en acción: El partido se detuvo y se realizaron llamados por altoparlante en el estadio para frenar los comportamientos discriminatorios. Aunque el juez central aclaró que ni él ni sus asistentes escucharon la frase directamente, la consignó en el acta, lo que abre una investigación de oficio con posibles sanciones graves para el club.

El partido se detuvo y se realizaron llamados por altoparlante en el estadio para frenar los comportamientos discriminatorios. Aunque el juez central aclaró que ni él ni sus asistentes escucharon la frase directamente, la consignó en el acta, lo que abre una con posibles sanciones graves para el club. Contexto de alta tensión: Este episodio ocurre en una semana marcada por el racismo en Europa tras el caso de Vinícius Jr. en Champions League. Para el Elche de Lucas Cepeda, esto suma una crisis extra deportiva justo cuando pelean por no descender, quedando a la espera de las determinaciones de las autoridades del fútbol español.

