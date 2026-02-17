El Real Madrid dio el primer golpe, pero el resultado es de lo que menos se está hablando. Una vez más el racismo se hace presente en Europa y con uno de los jugadores que ya ha denunciado este tipo de actos en el pasado: Vinícius Júnior.

El el triunfo de los Merengues frente al Benfica por los playoff de la UEFA Champions League, el brasileño vivió un polémico momento. Esto, ya que a diferencia de lo que pasa en otras ocasiones, no fue un hincha en las tribunas sino que un jugador rival quien le gritó, según él, insultos racistas.

La situación mantuvo el partido detenido por varios minutos, pero para sorpresa de muchos, no hubo expulsados por el episodio. Uno que sin duda seguirá dando que hablar y que vuelve a instalar el debate en el fútbol europeo.

Real Madrid y Benfica se volvieron a ver las caras en la UEFA Champions League, ahora por los playoff. Los Merengues se impusieron por la cuenta mínima en la ida gracias al gol de Vinícius Júnior que terminó desatando una enorme polémica.

Vinícius acusó que Gianluca Prestianni le lanzó insultos racistas en el triunfo del Real Madrid ante Benfica. Foto: Getty Images.

En un encuentro muy parejo y en que ninguno podía marcar diferencias, hubo que esperar hasta el complemento para que el marcador cambiara. Fue en los 50′ cuando el brasileño se jugó la personal por la izquierda y encaró hasta sacar un remate cruzado perfecto para el 0 a 1 en Portugal.

Pero luego del gol vino toda la polémica. Tras el festejo en el banderín, Vinícius volvió a la mitad de la cancha, donde lo estaba esperando el argentino Gianluca Prestianni. El cruce fue subiendo de tono hasta que el trasandino se tomó la camiseta y la llevó a su boca, momento donde todo explotó.

Vini se fue corriendo donde el árbitro y acusó que su rival lo había tratado de “Mono”. La situación obligó a detener el compromiso por largos minutos mientras se revisaba todo en el VAR, pero finalmente no pasó nada.

El juez apenas advirtió al argentino, al que no lo pudieron acusar de nada por haberse tapado la boca con su camiseta. Eso sí, se espera que el caso de investigue para aplicar un castigo ejemplar si es que corresponde.

Real Madrid ganó un duelo clave ante Benfica, pero lamentablemente la pelota se manchó. Vinícius Júnior una vez más es víctima de racismo en una cancha de fútbol, aunque ahora con un ataque directo de un rival.

¿Cuándo es la vuelta entre Real Madrid y Benfica en la UEFA Champions League?

Real Madrid y Benfica dan vuelta la página de una polémica ida para definir la clasificación a la próxima ronda de la UEFA Champions League. El próximo miércoles 25 de febrero desde las 17:00 horas los Merengues reciben a las Águilas en la vuelta.

