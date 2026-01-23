Vinícius Jr. podría protagonizar el traspaso más impactante en la historia del fútbol. Diversos medios internacionales han informado en las últimas horas que el delantero brasileño del Real Madrid aparece en la órbita de un importante club de Arabia Saudita, el cual está dispuesto a ofrecer una cifra récord para quedarse con su ficha, en una operación que haría historia.

El club que buscararía el fichaje de Vini no es otro que Al Ahli, elenco de la Saudi Pro League, que pretende convertir a la estrella madridista en el nuevo rostro de su ambicioso proyecto deportivo y comercial, apuntando a acelerar su posicionamiento global de cara al verano europeo de 2026.

ver también Grito ahogado: Felipe Loyola se queda en la banca y no debuta con Pisa ante Inter de Milán

La negociación, de todas formas, no sería sencilla. Vinícius Jr. mantiene contrato vigente con el Real Madrid hasta 2027 y en reiteradas ocasiones ha manifestado públicamente su deseo de continuar en el club donde se consolidó como figura mundial. Sin embargo, los petrodólares saudíes vuelven a instalar dudas, considerando que se trata de un monto jamás visto en el fútbol.

Arabia Saudita busca dar el batacazo por Vinícius Jr.

De acuerdo con información revelada por el periodista Ben Jacobs, Al Ahli estaría dispuesto a desembolsar cerca de 1 billón de euros para convencer tanto al jugador como al Real Madrid , en lo que sería la mayor operación en la historia del deporte.

La ofensiva saudí no se relaciona únicamente a lo futbolístico, también a una estrategia global de marketing y posicionamiento, donde Vinícius Jr., por edad, talento e impacto mediático, aparece como el candidato ideal para liderar la liga.

De confirmarse esta operación, el brasileño firmaría un contrato por cinco años con el conjunto saudí y de acuerdo a la información publicada por los medios internacionales percibiría un salario similar al que actualmente recibe Cristiano Ronaldo en Al Nassr, lo que lo convertiría en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo.

Publicidad

Publicidad

Vini podría romper el mercado de aceptar la oferta de Arabia Saudita. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Actualmente, CR7 es el jugador mejor remunerado del fútbol mundial, con ingresos cercanos a los 208 millones de dólares anuales, cifra que de todas formas, Vinícius podría igualar o incluso superar en caso de concretarse el traspaso.