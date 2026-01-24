Pronósticos Coquimbo Unido vs Universidad Católica: las apuestas destacadas en la final de la Supercopa

RedGol presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Coquimbo Unido vs Universidad Católica por la final de la Supercopa de Chile.

Este domingo 25 de enero, a las 19:00 horas, el Sausalito será el escenario de una final imperdible: Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la Supercopa de Chile. El nuevo formato de Final Four ha resultado ser un éxito absoluto, dejando la vara muy alta tras dos semifinales electrizantes en las que la UC superó 4-2 a Huachipato y el “Pirata” se impuso por 3-2 ante Limache. En este duelo, el campeón y el subcampeón del último torneo nacional chocarán por el primer título de la temporada 2026.

Antes de que ruede la pelota, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que consideres antes de armar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Coquimbo Unido vs Universidad Católica

Total de goles: Más de 2.5 1.85 Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri 2.35 Total de goles de Universidad Católica en la primera mitad: Menos de 0.5 1.80

Vara alta en la final: ¿podrán la UC y Coquimbo mantener el ritmo goleador?

Las semifinales de la Supercopa de Chile dejaron la vara muy alta tras promediar más de cinco goles por encuentro.

Esta tendencia ofensiva promete mantenerse en la final: en tres de los últimos cuatro partidos de Universidad Católica, el marcador superó los dos tantos.

Por su parte, Coquimbo Unido llega con un registro similar, habiendo protagonizado duelos con tres goles o más en cuatro de sus anteriores cinco presentaciones oficiales.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.85 en bet365

Zampedri llega encendido a la definición de la Supercopa de Chile

La vigencia de Fernando Zampedri es indiscutible. Luego de ser el máximo artillero del fútbol chileno por seis años seguidos, el capitán de la Universidad Católica arrancó el 2026 con un doblete y una asistencia en la semifinal. Se transformó en el jugador con más goles en la historia de la Supercopa.

Además, su historial ante el Pirata respalda el favoritismo: registra una notable eficacia de seis goles en nueve partidos disputados frente al cuadro coquimbano.

Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri – 2.35 en bet365

La UC no ha podido marcar en la primera parte

El inicio de los partidos ha sido un desafío táctico para el conjunto de Daniel Garnero. Excluyendo los duelos amistosos, el elenco cruzado se quedó sin marcar en la primera mitad en cinco de sus últimos siete compromisos oficiales.

Total de goles de Universidad Católica en la primera mitad: Menos de 0.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Coquimbo Unido vs Universidad Católica

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

