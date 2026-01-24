Pronósticos Barcelona vs Real Oviedo: amplia diferencia en la tabla y favoritismo culé

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Barcelona vs Real Oviedo, por la fecha 21 de LaLiga.

Este domingo 25 de enero, a las 12:15 horas de Chile, Barcelona será local ante Real Oviedo por la fecha 21 de LaLiga. Los Culés son líderes con 49 puntos y ganaron sus nueve compromisos en casa, mientras que sus rivales marchan últimos con 13 unidades y apenas lograron dos triunfos en el torneo.

El elenco dirigido por Hansi Flick jugará con el resultado puesto del duelo entre Villarreal y Real Madrid, sus dos perseguidores más cercanos, que se enfrentarán 24 horas antes en La Cerámica.

Antes de que comience el partido, nuestro analista te acerca tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Barcelona vs Real Oviedo

Ambos equipos anotarán: Si 1.95 Anotará en cualquier momento: Dani Olmo 1.95 Tiros de esquina de Real Oviedo: Más de 2.5 2.10

Barcelona y Real Oviedo mantienen la tendencia del “ambos anotan”

En tres de los últimos cuatro partidos de Barcelona, ambos equipos anotaron. Además, es el tercer conjunto con mayor registro de “ambos anotan” en LaLiga, presente en 13 de sus 20 compromisos.

Real Oviedo también arrastra esta tendencia: en sus tres encuentros más recientes, se registraron goles de ambos bandos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.95 en bet365

Olmo recupera protagonismo goleador en Barcelona

Dani Olmo viene de marcar un gol ante Slavia Praga, en el triunfo 4-2 del conjunto blaugrana por la Champions League. El mediocampista de 27 años anotó cuatro tantos en sus últimos cuatro partidos de liga, aunque en medio sufrió una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante tres semanas.

Anotará en cualquier momento: Dani Olmo – 1.95 en bet365

Real Oviedo y una media sólida de córners como visitante

Real Oviedo ejecutó tres córners o más en ocho de sus 10 partidos como visitante en esta liga. Su promedio de saques de esquina en el torneo es de 4,15 por encuentro.

Tiros de esquina de Real Oviedo: Más de 2.5 – 2.10 en bet365

Cuotas en Barcelona vs Real Oviedo

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

