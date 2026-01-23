Es verdad que llevaba poco más de 24 horas en Italia, pero la decisión del Pisa de convocar a su nuevo refuerzo, el chileno Felipe Loyola, para el duelo que abría la jornada 22 de la Serie A en Italia ante el líder Inter de Milán, generó ilusión.

Incluso, las redes sociales de la institución mostraron la camiseta número 35 que ocupará el polifuncional futbolista en su paso por Europa, lo que parecía una señal de que, al menos, se le podría ver sobre el césped del Estadio Giuseppe Meazza.

Sin embargo, el técnico del Pisa, Alberto Gilardino, tenía otros planes en mente. Es verdad que llevó a Loyola para el banco de suplentes ante el Inter de Milán, pero a la hora de hacer modificaciones, prefirió otros nombres y dejó al chileno sentado a la espera de su oportunidad.

Felipe Loyola no pudo debutar en la Serie A (Pisa SC)

Loyola mira desde la banca nueva derrota del Pisa

Para colmo de males, parecía que el cuadro de la Toscana iba a dar el batacazo de la jornada en el Calcio, luego que Stefano Moreo pusiera en los minutos 11 y 23 un sorpresivo 2-0 a favor del cuadro del seleccionado nacional. Pero los nerazzurris despertaron.

Con los goles de Piotr Zieliński de penal (35′), el argentino Lautaro Martínez (41′), Francesco Pio Espósito (45+2′), Federico Di Marco (82′), el francés Ange-Yoan Bonny (86′) y el armenio Henrij Mkhitarián (90′). pusieron el 6-2 definitivo del Inter de Milán ante el Pisa sin la presencia de Loyola.

¿Cómo queda en la Tabla de Posiciones?

Con esta derrota, el equipo del nacional cayó hasta el último puesto de la clasificación con 14 puntos, y diferencia de goles de -19. Mientras que los lombardos se mantienen como exclusivos líderes de la Serie A con 52 unidades.

¿Cuándo podría debutar el chileno?

La oportunidad para que Felipe Loyola pueda debutar con Pisa se dará el sábado 31 de enero, cuando reciban por la fecha 23 del Calcio al Sassuolo en el Arena Garibaldi, a partir de las 11:00 de la mañana.

