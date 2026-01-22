Esta tarde el Pisa de Italia anunció oficialmente el fichaje de Felipe Loyola como refuerzo. El polifuncional mediocampista de la selección chilena dejó atrás Independiente de Avellaneda para dar el salto a Europa con el cuadro toscano.

Ya está definido que el nacional utilizará el dorsal 35 en su nuevo equipo. En paralelo, Loyola compartió sus primeras palabras como nuevo jugador del cuadro italiano de la Serie A.

“Hola, hinchas del Pisa. Acá Felipe Loyola… Estoy muy contento de llegar al club. Es un paso muy importante para mí“, dijo el chileno a través de las redes sociales de la escuadra italiana.

La ansiedad y deseo de Loyola en Pisa

Sentencia que “ya estoy ansioso de verlos cuando juguemos en casa, todos juntos en el estadio, y que podamos conseguir una victoria. Les mando un abrazo gigante y nos vemos pronto“.

Cabe recordar que Loyola se formó en Colo Colo, pero debutó con Fernández Vial en Tercera. Después pasó por Huachipato en Independiente.

En lo que respecta al Pisa, el equipo de la torre milita en la Seria A del calcio tras conseguir el asenso a mediados del año pasado, como subcampeones de la Serie B.

Loyola llega a Europa con 25 años y un registro de 14 partidos con la selección chilena, 13 de ellos por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.