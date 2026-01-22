Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Italiano

Felipe Loyola ya habla en el Pisa y tiene dorsal definido en la Serie A de Ita

Felipe Loyola compartió sus primeras palabras como refuerzo del Pisa mientras en paralelo ya tiene camiseta y dorsal para la Serie A del calcio italiano.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Las primeras palabras de Loyola en Pisa.
© PisaLas primeras palabras de Loyola en Pisa.

Esta tarde el Pisa de Italia anunció oficialmente el fichaje de Felipe Loyola como refuerzo. El polifuncional mediocampista de la selección chilena dejó atrás Independiente de Avellaneda para dar el salto a Europa con el cuadro toscano.

Ya está definido que el nacional utilizará el dorsal 35 en su nuevo equipo. En paralelo, Loyola compartió sus primeras palabras como nuevo jugador del cuadro italiano de la Serie A.

Hola, hinchas del Pisa. Acá Felipe Loyola… Estoy muy contento de llegar al club. Es un paso muy importante para mí“, dijo el chileno a través de las redes sociales de la escuadra italiana.

Salto a Europa: Felipe Loyola es oficializado como nuevo refuerzo del Pisa en Italia

ver también

Salto a Europa: Felipe Loyola es oficializado como nuevo refuerzo del Pisa en Italia

La ansiedad y deseo de Loyola en Pisa

Sentencia que “ya estoy ansioso de verlos cuando juguemos en casa, todos juntos en el estadio, y que podamos conseguir una victoria. Les mando un abrazo gigante y nos vemos pronto“.

Cabe recordar que Loyola se formó en Colo Colo, pero debutó con Fernández Vial en Tercera. Después pasó por Huachipato en Independiente.

En lo que respecta al Pisa, el equipo de la torre milita en la Seria A del calcio tras conseguir el asenso a mediados del año pasado, como subcampeones de la Serie B.

Publicidad
Felipe Loyola envía un mensaje lleno de emoción en su adiós a Independiente: “Se me eriza la piel”

ver también

Felipe Loyola envía un mensaje lleno de emoción en su adiós a Independiente: “Se me eriza la piel”

Loyola llega a Europa con 25 años y un registro de 14 partidos con la selección chilena, 13 de ellos por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Lee también
Necesita sahumerio: Maripán sale lesionado en dura derrota del Torino
Internacional

Necesita sahumerio: Maripán sale lesionado en dura derrota del Torino

Quedará libre: campeón en 2023, de nacionalidad italiana y fue viral en TikTok
Campeonato Nacional

Quedará libre: campeón en 2023, de nacionalidad italiana y fue viral en TikTok

Udinese podría castigar al porfiado Alexis por "triple problema"
Alexis Sánchez

Udinese podría castigar al porfiado Alexis por "triple problema"

"Cada trapo colgado...": Vecchio lo quema todo contra Unión Española
Chile

"Cada trapo colgado...": Vecchio lo quema todo contra Unión Española

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo