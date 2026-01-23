Felipe Loyola habló en extenso y por primera vez desde su llegada a Italia. El mediocampista de la selección chilena fue anunciado ayer como refuerzo del Pisa, cuadro que disputa la Serie A tras conseguir el ascenso a mitad del año pasado.

En conversación con su club, el criollo manifestó que “estoy muy contento por llegar a Pisa. Va a ser mi primer paso por Europa, lo recibo con muchas ganas y vengo a entregar todo mi fútbol. Jugar en la Serie A es un paso muy importante, se enfrentan los mejores equipos de Italia, que compiten en Champions y Europa League. Siento que lo puedo hacer muy bien y estoy muy contento“.

“Mis características como jugador es darlo todo siempre, no dar ninguna pelota por perdida y entregarme cien por ciento dentro de la cancha, con garra, con pasión“, agregó.

Loyola siempre crece

Loyola añade que “vivir el fútbol de esa manera creo que es lo que me llevó a ir creciendo cada vez más. El deseo y el hambre, esa es la definición para mí de un jugador con garra“.

Tras la presentación de sus atributos, Loyola contó que “empecé en Colo Colo. Luego tuve un paso por Fernández Vial, un club de tercera división en Chile. Ascendimos y me fue muy bien. Me fui a Primera División, a Huachipato, donde salimos campeones de la liga chilena en el primer año y ahí debuté por mi selección nacional”.

“Ahí me compró Independiente de Argentina, donde estuve un año y medio y fue un paso hermoso. Me fui muy contento del club. Este es un nuevo desafío que afronto hoy en día a mis 25 años, siento que estoy muy preparado para venir acá y hacerlo muy bien“, explica Loyola.

El polifuncional mediocampista sentencia que “decirles a los aficionados que nos acompañen, que el equipo lo va a dar todo. Mis compañeros me recibieron de muy buena forma y creo que eso es fundamental. Todos juntos lo podemos sacar adelante jugando de local o de visita”.