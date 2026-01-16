Tras un año y medio en el fútbol argentino, donde fue una de las figuras de Independiente, el volante chileno Felipe Loyola dará un paso importante en su carrera profesional, pues partirá a préstamo por los próximos seis meses al Pisa de Italia.

Fue en Uruguay, donde el Rojo de Avellaneda realiza su pretemporada, que el seleccionado nacional se despidió oficialmente de la institución y confirmó su paso a Europa, instancia en la que dejó un potente mensaje sobre los futbolistas criollos.

ver también “Jugador de…”: Pisa cuenta la firme sobre el fichaje de Felipe Loyola desde Independiente

El descargo de Felipe Loyola tras salir de Independiente

“Estoy contento por este pasito. Cuando llegué a Independiente, vine con el objetivo de seguir creciendo. Siempre voy en búsqueda de crecimiento; es un paso que doy con muchas ganas. Tengo hambre de mostrar el jugador que soy”, partió hablando el polifuncional jugador.

En esa línea, Loyola reconoce que el técnico del “Rojo”, Gustavo Quinteros, “quería contar conmigo (pero) entendió mi postura. Era un sueño personal jugar contra los mejores. Mis compañeros me felicitaron; tengo muy buena relación con todos. Estoy contento de que ellos se lo tomen de buena manera”.

Fue en este marco que el volante dejó un potente mensaje respecto de su meta a cumplir en Italia. “El objetivo es crecer como jugador y valorizar al jugador chileno, que hoy en día siento que no se valora“, puntualizó.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los números de “Pipe” en Argentina

Entre torneos locales y la Copa Sudamericana 2025, donde Independiente fue eliminado por Universidad de Chile, Felipe Loyola disputó un total de 62 encuentros con 5.125 minutos en el campo, donde registró 11 goles y siete asistencias, además de recibir 13 tarjetas amarillas.

¿Cuándo podría debutar en Italia?

Si tomamos en cuenta que el Pisa jugará este viernes 16 de enero ante Atalanta, la opción para que Felipe Loyola pueda disputar su primer duelo con esta camiseta es el viernes 23, cuando visiten al Inter de Milán por la fecha 22 de la Serie A, desde las 16:45 horas.

Así está Pisa en el Calcio

Publicidad