Los movimientos en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026 no dejan de dar que hablar en Colo Colo. El Cacique no sólo ha sumado refuerzos, sino que también se ha liberado de algunos cachos que tenía en filas, como es el caso de Salomón Rodríguez.

El delantero, que llegó como la gran carta de gol para el centenario, no seguirá en el Estadio Monumental. De hecho, este viernes se anunciado oficialmente como refuerzo en su natal Uruguay, aunque con un detalle no menor: sin dedicarle una palabra al Eterno Campeón.

Y es que después de no haber rendido y de haber perdido el respaldo de los hinchas, el atacante se fue dolido del Cacique. Tanto, que en sus primeras palabras el club ni apareció.

Salomón Rodríguez le hace el quite a Colo Colo en su arribo al Montevideo City Torque

El futuro de Salomón Rodríguez estará lejos de Colo Colo. El delantero parte del fútbol chileno después de una temporada 2025 que lo llevó a ser uno de los peores refuerzos en años en el Cacique y regresa a Uruguay con el Montevideo City Torque.

Salomón Rodríguez no seguirá en Colo Colo y lo olvida de inmediato.

El artillero fue anunciado en el cuadro uruguayo y dio sus primeras palabras, laas que no le cayeron muy bien a los hinchas. Esto, porque se olvidó por completo del Eterno Campeón. “Muy feliz de llegar a Montevideo City, es un lindo desafío para mí“.

En esa misma línea, Salomón Rodríguez remarcó que espera una revancha personal en 2026. “Espero que sea un buen año para todos y que podamos cumplir con todos los objetivos“.

La salida del delantero llevó a Colo Colo a buscar un reemplazante, el que terminó llegando este viernes. Maximiliano Romero será el encargado de tomar su lugar y meterle presión a Javier Correa para la temporada que inicia.

Cabe recordar que el uruguayo tiene contrato con el Eterno Campeón hasta el 2027. Quedará esperar para ver si es que por fin se destapa en Uruguay y así pueda ser un aporte en la próxima campaña.

Colo Colo da vuelta la página del terrible paso de Salomón Rodríguez por el Estadio Monumental. El Cacique ya tiene a Maximiliano Romero como su reemplazante y apuesta a encontrar ahí los goles que no tuvo en 2025.

¿Cuáles fueron los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Salomón Rodríguez llega al Montevideo City Torque luego de haber disputado 26 partidos oficiales con Colo Colo en 2025. En ellos aportó con 3 goles y no tuvo asistencias en los 1.101 minutos que estuvo dentro del campo de juego.