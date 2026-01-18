Colo Colo cumple su segundo amistoso del 2026, contra Alianza Lima y, a espera del primer gol del año de los albos, el Cacique sufrió el primer tanto en contra: un golazo de los peruanos…

Se jugaban los 32′ del amistoso entre Colo Colo cuando el equipo dirigido por Pablo Guede armó una bonita jugada que terminó con el balón en la red del Cacique.

Luis Advíncula metió un preciso y venenoso cambio de frente desde la derecha a la izquierda, Eryc Castillo la bajó de pecho y se las arregló para eludir rivales hasta el sector de la medialuna. Dio el pase y Paolo Guerrero sacó un derechazo ajustado para celebrar el 1-0 parcial a metros del área grande.

Alianza hizo lo que no pudo Olimpia: derrotar a De Paul

Si bien la pasividad de la defensa colocolina es evidente, el mérito de la conquista es para el peruano, quien aprovechó el mínimo espacio para pegar el latigazo. Poco que hacer Fernando De Paul.

De hecho, hay que recordar que el Tuto fue gran figura de Colo Colo frente a Olimpia de Paraguay, también en Montevideo, Uruguay, por la Serie Río de La Plata, tanto en el juego regular como en la definición por penales que ganó el Cacique.

De esta forma, y a espera de su primer gol del año, Colo Colo vio antes caer su portería en una joyita de Alianza Lima que Paolo Guerrero timbró como golazo.