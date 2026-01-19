Colo Colo sigue dando que hablar en el mercado de fichajes del fútbol chileno. Si bien el Cacique ya ha sumado varias figuras, hay algunas otras que se han despedido y puede haber una pieza clave que se puede sumar: Lucas Cepeda.

En el duelo de este domingo por la Serie Río de La Plata contra Alianza Lima, el extremo fue uno de los grandes ausentes. Los hinchas de inmediato quedaron alerta y, si bien se conoció que sufrió un problema de salud, no era lo único.

Este lunes revelaron que el artillero albo no sólo tuvo dolores estomacales, sino que también está muy cerca de partir a Europa. Una situación por la que se frotan las manos en el Cacique y que podría aclararse en las próximas horas.

Lucas Cepeda comienza a despedirse de Colo Colo

Colo Colo no pudo contar con Lucas Cepeda para el amistoso frente a Alianza Lima y no era sólo por un tema de salud. El extremo y pilar del Cacique está muy cerca de irse del Cacique para dar su esperado salto al extranjero.

Lucas Cepeda tiene una oferta para irse de Colo Colo rumbo a Europa. Foto: Photosport.

Según destapó este lunes DaleAlbo, el ex Santiago Wanderers está negociando su adiós al Eterno Campeón. Esto, para cumplir su sueño de irse a jugar a Europa, donde lo han estado siguiendo desde hace ya largo rato.

De acuerdo al citado medio, es desde el fútbol español que están por cerrar el traspaso de Lucas Cepeda. “De momento se desconoce el club que sería su destino, pero hay varios clubes que están muy interesados en el delantero de 23 años, incluso fuera de España“, remarcaron.

Días atrás, Aníbal Mosa se sinceró sobre la situación del extremo y avisó que “la única posibilidad es que sea una venta. Esa oferta tiene que ser buena para el jugador y para nosotros. Solamente la aceptaremos si se dan esas dos condiciones“.

Quedará esperar para ver dónde es que seguirá jugando el seleccionado chileno. Desde hace semanas que el Deportivo Alavés lo está siguiendo, pero puede haber nuevos interesados en los últimos días del mercado de fichajes en España.

Lucas Cepeda prepara su salida de Colo Colo para dar el salto a Europa. El extremo llevaba mucho tiempo esperando esto y ahora por fin está muy cerca de conseguirlo, dejando en el Cacique un vacío muy importante y que de seguro obligará a la dirigencia a volver a mirar refuerzos.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Lucas Cepeda puede estar viviendo sus últimas horas en Colo Colo, donde ha logrado disputar 72 partidos oficiales en total. En ellos ha marcado 15 goles, ha aportado con 8 asistencias y alcanza los 5.173 minutos dentro del campo de juego.