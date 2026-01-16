Lucas Cepeda es el jugador del momento en Colo Colo. El atacante es el gran precio de los albos en este mercado de fichajes y son varios los que esperan una buena oferta para que se vaya a jugar al extranjero.

El gran problema es que a las oficinas del Estadio Monumental todavía no ha llegado ninguna oferta concreta por el jugador. Y ojo, que tiene que caer algo que cumpla con las altas expectativas que tiene Blanco y Negro en esta operación.

Así mismo lo ratificó Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, quien en la presentación de Maximiliano Romero como nuevo refuerzo se dio el tiempo para mandar un claro mensaje en torno a Cepeda.

Colo Colo blinda a Cepeda en este mercado de fichajes

El timonel albo aseguró a los medios que “nuestra posición no es prestar a este tipo de jugadores. Con Alan Saldivia fue lo mismo, rechazamos cerca de cinco ofertas de préstamos. Como presidente veo que con Lucas Cepeda no va a tener agua esa piscina”.

“La única posibilidad es que sea una venta. Esa oferta tiene que ser buena para el jugador y para nosotros. Solamente la aceptaremos si se dan esas dos condiciones. En caso de que no ocurra eso, estamos felices con él”, agregó.

Al cierre, el dirigente fue más lejos e incluso llegó a declarar que “si es necesario le podemos hacer una ampliación de contrato o mejorarle las condiciones. Es un jugador que tiene mucha proyección”.

Los números de Lucas Cepeda en el 2025

En la pasada temporada el delantero de 23 años disputó un total de 38 compromisos, siendo 26 por la Liga de Primera 2025, seis en Copa Libertadores, cinco en Copa Chile y uno en la Supercopa. Anotó siete goles y dio cuatro asistencias en 3.404 minutos de acción.