Era su gran oportunidad. El chileno Lucas Cepeda volvía a ser titular en Elche, para una durísima visita al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, en plena disputa por la permanencia en La Liga. Pero no la aprovechó.

A nivel colectivo, su equipo cayó goleado por 4-1, lo que incluyó un galáctico golazo del turco Arda Güler desde antes de la mitad de cancha para vencer al también nacional Matías Dituro. En lo individual, el porteño la pasó mal.

Prueba de ello fueron las feroces y lapidarias críticas que realizaron los medios españoles al desempeño de Cepeda ante Real Madrid, donde lo más suave que le dijeron al ex Colo Colo es que en el Bernabéu “no consiguió nada“.

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La lapidaria crítica a Cepeda tras caer ante Real Madrid

El portal Información en su evaluación del encuentro, remembró que el nacional “por fin jugó en banda con el apoyo de (Buba) Sangaré y (Adrià) Pedrosa. No acabó de conseguir nada ni por izquierda ni por derecha, por lo que fue sustituido”.

Por su parte, el medio digital El Desmarque destacaron que Cepeda “intentó combinar y acercarse al área, pero siempre bien controlado por la defensa blanca. Su remate desde lejos no encontró portería y estuvo lejos de ser determinante“.

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Los números del porteño en España

Desde su llegada al Elche, el delantero Lucas Cepeda disputó un total de 339 minutos en el campo de juego durante seis encuentros, cuatro de ellos como titular, sin registrar goles ni asistencias, mas recibió una tarjeta amarilla.

En síntesis