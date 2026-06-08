El casildense quiere volver a dirigir tras su última etapa en Brasil y de concretarse podría dirigir a tres futbolistas nacionales.

Hace cuatro meses que Jorge Sampaoli no tiene trabajo. Desde su fracaso en Atlético Mineiro, el casildense busca reinsertarse en el fútbol argentino, donde nunca trabajó en clubes, sólo en su selección, y ya tiene un fuerte interesado en firmarlo.

Si bien hace unos días se ofreció para asumir en la banca de Boca Juniorstras la eliminación en Copa Libertadores, pese a que se reconoce como hincha de River. Hay otro equipo de Primera División que lo quiere, nada menos que Talleres de Córdoba.

Según revela la cadena TyC Sports, el presidente de “la T”, Andrés Fassi, sostuvo una reunión con Sampaoli, quien se encuentra en suelo cordobés para negociar las condiciones para un posible fichaje, aunque sólo está en una lista de posibilidades.

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¿Quiénes pelean con Sampaoli para ser DT de Talleres?

El ex técnico de la Selección Chilena es el tercero con el cual charlan los dirigentes del Matador, luego que se negaran a tomar el cargo dos nombres también con pasado en el fútbol chileno, como son Eduardo Berizzo y Martín Anselmi.

De hecho, el medio trasandino apunta a que si Talleres no llega a un acuerdo con Sampaoli para ser su nuevo entrenador, con el siguiente que se sentarán a conversar para asumir el cargo es el uruguayo Diego Alonso, quien no dirige desde 2024.

Quien sea que llegue a ser el técnico de los futbolistas chilenos Matías Catalán, Ulises Ortegoza y Bruno Barticciotto, tomará el lugar que dejó Carlos Tevez, quien fue despedido tras perder el clásico con Belgrano en octavos de final del Apertura 2026.

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En síntesis