El delantero no lo pasa bien en el inicio de los trabajos de la T para la segunda rueda de la temporada. Pierde terreno y su futuro es un misterio.

Bruno Barticciotto regresó a Talleres a comienzos de año para intentar relanzar su carrera, pero no le ha ido como esperaba. El delantero ha vivido una compleja temporada 2026 por culpa de las lesiones, las que no le dan tregua y lo vuelven a a sacudir.

Después de haber jugado en el Santos Laguna, el hijo de Marcelo Barticciotto regresó a Argentina con el club dueño de su pase. Sin embargo, en el primer semestre apenas pudo sumar minutos y para el segundo la cosa va pintando mal luego de quedar fuera del amistoso ante Independiente.

Mientras sus compañeros viajaron de la mano de Jorge Sampaoli, su nuevo DT, para enfrentar al Rojo, el delantero se quedó entrenando solo para recuperarse. Una situación que ya empieza a agotar la paciencia de los hinchas y que deja su futuro en el aire.

Bruno Barticciotto no lo pasa nada de bien en Talleres por culpa de las lesiones

A Bruno Barticciotto no le sale una en la temporada 2026. El delantero vuelve a sufrir un revés por problemas físicos que, por ahora, le impiden ser parte de los trabajos de Talleres para el segundo semestre.

Bruno Barticciotto vive un complejo presente en Talleres. Foto: Getty Images.

Fue el periodista de La voz del Interior, Hugo García, quien en su cuenta de X (ex Twitter) detalló la situación. “No fue incluido en la delegación que viajó a Buenos Aires“, comenzó señalando.

El motivo de la marginación de Bruno Barticciotto tiene que ver con una nueva lesión que asusta a Talleres. “Estuvo entrenando diferenciado en los últimos días. Tuvo algunas molestias en la parte más dura de la pretemporada”.

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El chileno no es el único, ya que hay otros como Herrera, Sforza, Cáceres, Río y Matías Catalán que entrenan por su cuenta mientras se define su futuro. De hecho, ninguno de ellos fue considerado en el amistoso de este fin de semana con Independiente.

En redes sociales no son pocos los hinchas que se muestran agotados de los constantes problemas físicos del atacante. Sin duda un escenario complicado y por el que tendrá que tomar una decisión en un club con el que tiene contrato hasta finales del 2027.

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Bruno Barticciotto vive un verdadero calvario en su regreso a Talleres. El ex Universidad Católica no logra romper su maldición con las lesiones y en Argentina comienzan a perder la paciencia.

Los números de Bruno Barticciotto en 2026

En lo que va de temporada 2026, Bruno Barticciotto ha logrado disputar un total de 4 partidos oficiales con Talleres. En ellos no tiene goles y ha aportado con 1 asistencia en los 70 minutos que estuvo dentro de la cancha.

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En resumen, Barticciotto y Talleres