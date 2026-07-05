El volante chileno fue enfático respecto a lo que será su próxima temporada en el Viejo Continente: "quiero llegar a los mejores equipos del mundo".

Apenas se consumó el descenso del Pisa a la Serie B en Italia, desde Argentina comenzaron los rumores sobre que el volante chileno Felipe Loyola podría regresar a este país para ser el nuevo refuerzo de Boca Juniors para el segundo semestre.

Tras la eliminación en Copa Libertadores a manos de Universidad Católica, el cuadro xeneize buscaba un nombre de calidad probada para ser su lateral derecho de cara a sus desafíos en el ámbito local y en Playoffs de Sudamericana ante O’Higgins.

Sin embargo, fue el propio Loyola quien aprovechó sus vacaciones en el país para dejar en claro que su objetivo es afirmarse en el fútbol europeo, pues entiende que si busca escalar a un mejor equipo deberá tener un alza en su rendimiento.

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Loyola descarta volver a Argentina por seguir en Europa

“Tengo mi cabeza en el objetivo en Europa, quiero hacer carrera allá. Me falta mucho por mejorar y quiero llegar a los mejores equipos del mundo. Entreno para eso. Después se verá si vuelvo a Chile”, fue lo primero que manifestó el seleccionado nacional.

En esa línea, Loyola recalca que el paso por el Viejo Continente “te potencia, le sirve al jugador, agarra madurez al salir del país, te hace mejorar. Es un buen paso salir de Chile. A mí nadie me regaló nada, me costó trabajo, esfuerzo, sacrificio y eso es lo que quiero dejar”.

El ex Independiente aprovechó su descanso en suelo nacional y acudió al Estadio Bicentenario de La Florida para ver las finales del fútbol formativo entre Colo Colo y Universidad de Chile en las categorías Sub 15 y Sub 18, que ambas ganaron los albos.

En síntesis