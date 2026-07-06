El jugador, que se encuentra disputando el Mundial, estaría en el radar de una potencia europea en este mercado de fichajes.

Mientras concentra todos sus esfuerzos en el Mundial 2026 con la selección argentina, Enzo Fernández también comienza a ser protagonista del mercado de fichajes europeo. Aunque en las últimas semanas fue vinculado con un posible traspaso, su futuro sigue dando de qué hablar.

Los rumores apuntaban a que el mediocampista podría dejar Chelsea para convertirse en refuerzo del Real Madrid. Sin embargo, el conjunto español salió al paso de las especulaciones y descartó cualquier interés por el campeón del mundo.

A través de un comunicado, el club merengue aclaró que desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación.

El club que estaría interesado en Enzo Fernández

Pese a ello, el nombre de Fernández continúa despertando interés en el fútbol europeo y un nuevo gigante del continente habría puesto sus ojos en el volante argentino de cara al próximo mercado de fichajes.

Según revela el periodista Ekrem Konur, el Bayern Munich estaría explorando la posibilidad de sumar al jugador argentino.

LONDON, ENGLAND – MAY 19: Enzo Fernandez of Chelsea celebrates scoring his team’s first goal during the Premier League match between Chelsea and Tottenham Hotspur at Stamford Bridge on May 19, 2026 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

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