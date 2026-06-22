El campeón del mundo aparece como una de las opciones para reforzar al Real Madrid, aunque una nueva actualización puso calma en Chelsea y moderó la ilusión de los hinchas merengues.

Hace algunos días, el periodista italiano Nicolo Schira sorprendió al revelar que las negociaciones para que Enzo Fernández se convierta en nuevo jugador del Real Madrid estarían muy avanzadas. La información generó una gran expectativa entre los hinchas del conjunto merengue, que sueñan con ver al campeón del mundo vistiendo la camiseta blanca.

Según detalló Schira, el Madrid ya habría alcanzado un acuerdo con el mediocampista argentino sobre su contrato, el cual se extendería hasta 2032, siendo el siguiente paso sería negociar directamente con Chelsea, club que no tendría intención de desprenderse fácilmente de una de sus máximas figuras.

Sin embargo, tras el impacto que provocó la noticia, surgieron nuevos antecedentes que ponen paños fríos a la operación. Fabrizio Romano, uno de los periodistas más reconocidos en materia de mercado de fichajes, entregó una actualización sobre el caso que rebajó la euforia de los aficionados madridistas y, al mismo tiempo, llevó tranquilidad a los seguidores de Chelsea.

¿Se irá Enzo Fernández al Real Madrid?

El especialista reveló que el argentino está en carpeta para reforzar al gigante europeo, pero aún no han iniciado las negociaciones. “Antes de que decida atacar por el nuevo centrocampista, necesitan y quieren completar algunas salidas”.

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“Hay una lista corta con cinco centrocampistas en el club y seguramente están evaluando la mejor opción, desde el punto de vista técnico y financiero. Esa es la situación. Pero el Real Madrid no ha iniciado conversaciones con el Chelsea”.

El jugador es una de las grandes figuras del Chelsea y la Selección Argentina/Getty Images)

¿Fernández se quiere ir al Madrid?

En una entrevista en YouTube con Avirales hace algunos meses, Fernández lanzó un comentario que no pasó desapercibida y molestó en Inglaterra. “Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerdo a Buenos Aires. Viviría en Madrid”, señaló entonces.

Por ese comentario, el Chelsea sancionó al argentino dejándolo fuera del partido contra el Manchester City por la Premier League. “Es decepcionante que Enzo se exprese de esa manera. No tengo nada malo que decir sobre él, pero se ha traspasado una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir”, señaló en aquel momento el técnico Liam Rosenior en una rueda de prensa.

En síntesis: