El mediocampista argentino dejó atrás su paso por Rangers tras su desvinculación y encontró una nueva oportunidad en el extranjero.

Mauro González, quien fue desvinculado de Rangers de Talca tras sufrir un grave accidente automovilístico, encontró un nuevo club y continuará su carrera lejos del fútbol chileno.

El volante alcanzó a disputar seis partidos durante la temporada 2026, anotó un gol y acumuló 424 minutos en cancha antes del accidente ocurrido el pasado 20 de junio en Talca, donde sufrió lesiones de consideración en su pierna derecha.

A dos meses del suceso, el jugador dejó de pertenecer al cuadro rojinegro y ahora tendrá una nueva oportunidad en el extranjero.

El nuevo club de Mauro González

Según oficializó el propio mediocampista argentino, se incorporará al Club Deportivo Luis Ángel Firpo, elenco que compite en la Primera División de El Salvador. Además, tendrá la oportunidad de disputar la Copa Centroamericana de Concacaf, sumando un nuevo desafío internacional a su carrera.

“Ya está en el país. Ya conoce estos colores. Ahora, bienvenido a Usulután. Bienvenido a La Caldera”, escribió el club en sus redes.

ver también Ex Colo Colo deja el fútbol amateur y vuelve al profesionalismo: Disputará la Segunda División

La salida de González de Rangers

Tras revelarse su salida en mayo de este año, el jugador, a través de sus redes, se refirió al complejo momento. “Solo quiero transparentar que, independiente de lo ocurrido y los trascendidos, el día de hoy y ad portas de mi recuperación, mi intención fue ponerme a disposición del club para aportar mis compañeros y cuerpo técnico en estos tiempos difíciles para el equipo”.

“Sin embargo, al momento de apersonarme en el complejo, fui desvinculado”, explicó en sus redes.

En síntesis: