El dueño y presidente de Santiago Wanderers conversó con RedGol para contar algunos entretelones de la puesta en marcha del sistema en la categoría de plata del fútbol chileno. También abordó las chances de suspender otra vez la fecha completa por el temporal.

Es un hecho que la segunda rueda de la Primera B tendrá VAR para ayudar a los jueces. Una medida que fue una petición expresa de varios protagonistas de la división de plata en el fútbol chileno. Lo hizo Humberto Suazo, director técnico de San Luis de Quillota.

Chupete puso el grito en el cielo después de que Leandro Benegas de Curicó Unido le anotó un gol literalmente con la mano a los Canarios. También lo exigió públicamente Marcelo Salas, presidente y dueño de Deportes Temuco. Y otro directivo que lo pidió a viva voz fue uno que supo ser mandamás de la ANFP.

Reinaldo Sánchez, propietario y timonel de Santiago Wanderers. En ese contexto, RedGol se puso en contacto con el octogenario dirigente, quien contó algunos secretos de la implantación del sistema de videoasistencia referil. “Lo planteé hace mucho tiempo”, dijo el empresario.

Reinaldo Sánchez es el presidente de Santiago Wanderers. (Foto: PrimeraBChile).

“Con Marcelo (Salas) ayudamos los dos a eso. Habrá más claridad”, añadió Reinaldo Sánchez, quien nombró al Matador como uno de los principales promotores del arribo del VAR a la segunda categoría del fútbol chileno, que tuvo que suspender la jornada de retorno post Mundial 2026 por el sistema frontal.

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“Más claridad”: la opinión de Sánchez por el VAR en la Primera B y las chances de suspender

Reinaldo Sánchez está feliz por la llegada del VAR a la Primera B, aunque todavía es incierta la fecha del debut. De hecho, el presidente de la Comisión de Árbitros también recibió positivamente todo. “En esta liga tan competitiva era una noticia necesaria”, afirmó Roberto Tobar.

“Con la dinámica actual es una herramienta indispensable”, añadió Tobar, quien espera tener el sistema operativo por completo desde la fecha 17. Y una jornada antes, realizar una marcha blanca. De momento, todo es incertidumbre por el sistema frontal que afecta desde la región de Atacama hasta la de Los Lagos.

Roberto Tobar celebró la llegada del VAR a la Primera B del fútbol chileno. (Jose Robles/Photosport).

De hecho, el timonel de Wanderers abordó las opciones de posponer la fecha 16. “Ha estado lloviendo todos los días. Y recién estamos a martes. Wanderers colabora con la gente, hay que hacerlo. Coquimbo y La Serena deben estar muy mal”, manifestó Sánchez.

En La Serena se han reportado muchos sectores anegados por el temporal. (Camilo Contreras/Aton Chile).

Evidentemente está al tanto de que la región de Coquimbo ha sido muy afectada por el temporal. También el plantel adulto wanderino, que no ha podido realizar prácticas con normalidad a las órdenes del DT uruguayo Francisco Palladino para afinar detalles previos al duelo ante Unión San Felipe.

“Han hecho gimnasio no más, tienen uno bien grande. Si el miércoles llueve, habría que suspender”, anticipó el empresario microbusero y dueño del Decano sobre el reinicio de la competencia en la división de plata.

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Así va Santiago Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B

Santiago Wanderers es el escolta en la tabla de posiciones de la Primera B. Está a tres puntos de Cobreloa al cabo de 15 partidos.