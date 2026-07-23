El arquero peruano se suma a la lista de opciones para reforzar la portería del conjunto albo de cara al segundo semestre.

El regreso de la Liga de Primera se le vino encima a Colo Colo, que este viernes juega con Deportes Limache y lo hará sin presentar ningún fichaje nuevo, de cara al cierre de la temporada 2026.

Uno de los puestos que quiere reforzar con urgencia el entrenador Fernando Ortiz es el de arquero, y los dirigentes de Blanco y Negro no han podido cerrar al nuevo meta del Cacique.

La dirigencia de Colo Colo llegó a un acuerdo con el uruguayo Santiago Mele, sin embargo, el charrúa cambió las condiciones y decidió partir a última hora a Independiente. En el Monumental siguen buscando a su nuevo meta.

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Pedro Gallese aparece como opción para el arco de Colo Colo

Como Colo Colo siguen en la búsqueda de un arquero, los representantes se mueven y ahora aparece una nueva opción para el líder del fútbol chileno: el peruano Pedro Gallese.

El meta de 36 años milita actualmente en Deportivo Cali, sin embargo, sus representantes (la agencia Adequatesports) acercaron su nombre al estadio Monumental, según da cuenta As.

Pedro Gallese se suma a la lista de candidatos para el arco de Colo Colo. (Photo by Julio Aguilar/Getty Images)

El mundialista en 2018 tiene contrato con el equipo colombiano hasta finales de 2027, pero tiene ganas de salir. También lo quieren de Alianza Lima y que su nombre suene en Chile puede ser una estrategia para apurar las negociaciones con el elenco peruano.

Pedro Gallese ha tenido mucha participación en 2026 y con la camiseta del Cali jugó un total de 20 partidos, sumando 1.800 minutos en cancha.

En síntesis

Pedro Gallese fue ofrecido como opción de arquero para Colo Colo por sus representantes.

fue ofrecido como opción de arquero para por sus representantes. El guardameta de 36 años tiene contrato vigente con Deportivo Cali hasta 2027.

tiene contrato vigente con hasta 2027. El club albo jugará este viernes ante Deportes Limache sin presentar ningún fichaje nuevo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Colo Colo vs Deportes Limache, válido por la fecha 16 de la Liga de Primera, se jugará este viernes 24 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera