El ex delantero y entrenador de los albos apuntó a Daniel Morón y Jaime Pizarro, quienes llevan las gestiones con los refuerzos.

La Liga de Primera regresa este viernes, con el partido entre Colo Colo y Deportes Limache en el estadio Monumental, para el cual el Cacique no presentará ninguna cara nueva.

A pesar de los deseos del entrenador albo, Fernando Ortiz, de contar con fichajes para el cierre de la temporada, Blanco y Negro no le ha podido dar en el gusto.

Un arquero, un volante creativo y un puntero derecho son los puestos que quiere reforzar el Tano, sin embargo, hasta ahora no hay ningún fichaje cerrado en el puntero del fútbol chileno.

ver también “La cabeza empieza a jugar negativamente”: el partido aparte que vivirá Colo Colo ante Limache

Polaco Dabrowski contra Jaime Pizarro y Daniel Morón en Colo Colo

Los dirigentes que están gestionando los fichajes en Colo Colo son Jaime Pizarro y Daniel Morón, quienes no han podido cerrar las contrataciones, por diversos motivos, situación que genera descontento en los hinchas.

El ex delantero y entrenador del Cacique, Ricardo Dabrowski, conversó con RedGol y criticó el accionar de los directivos, a la hora de darle en el gusto al Tano Ortiz con los nuevos jugadores.

“Lo que pasa es que se supone que hay gestiones que se dan con antelación y que hay un tiempo prudencial para concretarlas. Hay cuestiones que me imagino que no dependen del entrenador; dependen de la gestión que se haga y de cómo se haga para que tenga efecto”, dijo el Polaco.

“Después, lógicamente, si no se concreta por distintos motivos, las realidades son las que hay, y toca apelar a la gente que se tiene en el plantel”, agregó sobre el caso de Santiago Mele, quien estaba “listo” y luego no llegó a Colo Colo.

Daniel Morón y Jaime Pizarro no han podido traer fichajes para Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Para Dabrowski el problema siguen siendo los tiempos, porque los directivos tuvieron más de un mes para buscar fichajes y aún no llega nadie.

“Creo que cuando se hacen las cosas con antelación y se toman las precauciones, se puede llegar a un acuerdo por cualquier tipo de refuerzo. Habrá que ver qué pudo haber pasado en el medio. Hoy es muy difícil el tema de las negociaciones, porque cuando un equipo como Colo Colo requiere o quiere a un jugador determinado, se empieza a generar en el mercado toda una situación de alza de precios, entre otras cosas”, cerró el ex delantero colocolino.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Deportes Limache sin fichajes nuevos en el estadio Monumental .

enfrenta a Deportes Limache sin fichajes nuevos en el . El entrenador Fernando Ortiz no cuenta con refuerzos debido a la gestión directiva.

no cuenta con refuerzos debido a la gestión directiva. Ricardo Dabrowski criticó a los dirigentes por la falta de contrataciones a tiempo.

ver también Claudio Borghi se las canta a Colo Colo por Gabriel Maureira: “No traería a alguien para taparlo”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Colo Colo vs Deportes Limache, válido por la fecha 16 de la Liga de Primera, se jugará este viernes 24 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera