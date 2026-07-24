El delantero, que define su futuro, volvió a sumar minutos con los Santos en un amistoso. Fue testigo del gol de la victoria.

Ben Brereton define su futuro, pero no pierde el tiempo en la pretemporada. Este viernes el chileno-inglés sumó sus primeros minutos en lo que va de preparación junto al Southampton siendo titular en el triunfo ante el Eintracht Braunschweig de Alemania.

El delantero, que se fuera a préstamo a la mitad de la campaña pasada rumbo al Derby County, regresó a los Santos para pelear por una nueva oportunidad. En el primer amistoso del club no fue ni considerado, lo que dejaba muy en duda su continuidad en medio de rumores que lo acercan al West Bromwich Albion.

Sin embargo, esta tarde el atacante chileno-inglés no solo entró, sino que lo hizo como titular en el elenco de Tonda Eckert. Eso sí, en la más clara que tuvo no pudo definir bien y al entretiempo salió de la cancha.

Ben Brereton suma sus primeros minutos de pretemporada y el Southampton gana

A Ben Brereton le volvieron a dar una oportunidad en el Southampton y, pese a no marcar, sí terminó siendo importante en la cancha. El delantero fue titular y parte de la victoria por la cuenta mínima del Soton frente al Eintracht Braunschweig en un amistoso de pretemporada.

Ben Brereton fue titular en el triunfo del Southampton. Foto: Southampton.

El chileno-inglés volvió a ser considerado y trató de mostrarse en los minutos que tuvo en la cancha. En los 26′, recibió un balón en el área para sacar un remate que, lamentablemente, se le fue por afuera de la portería.

El encuentro avanzó y Ben Brereton trataba de aportar con lo suyo hasta que llegó el gol. Damion Downs encaró hasta la cocina, se sacó al arquero y definió para el 0 a 1 que selló todo.

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Se esperaba que el chileno-inglés tuviera un poco más de acción en el complemento, pero su técnico decidió sacarlo junto a todo el resto del equipo. Esto, para ver también a quienes hoy fueron como suplentes.

El atacante trató de hacer su aporte y así demostrar que puede ayudar al club en la nueva temporada que se les viene en el Championship. No obstante, sigue sin convencer del todo ante su sequía de goles con esa camiseta.

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Ben Brereton vuelve a sumar minutos y toma ritmo mientras se define lo que pasará con su carrera. El delantero está enfocado en Southampton, pero una oferta podría llegar en las próximas horas a cambiarlo todo.

El próximo partido de Southampton

Ben Brereton seguirá luchando en el Southampton mientras se define su futuro. El próximo amistoso de los Santos será el sábado 1 de agosto cuando enfrenten al Preuben Münster con horario por definir.

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En resumen, Ben Brereton y Southampton