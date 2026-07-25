El luchador criollo sube nuevamente al octágono más importante del MMA, pero con una importante novedad. Deja su anterior categoría para enfrentar a un veterano.

Ignacio Bahamondes ha decidido cambiar su aventura en UFC de una manera radical. El Jaula no lo pasó bien en sus últimos combates y este sábado se confirmó un salto de categoría para volver a los triunfos en su próxima pelea.

En medio del evento de este fin de semana, la empresa de artes marciales mixtas (MMA) más importante del planeta anunció el retorno del chileno a la acción. Sin embargo, con una tremenda novedad: sube a la división de Peso Wélter.

Después de su última y polémica derrota frente a Tofiq Musayev, el atleta criollo opta por medirse con rivales más pesados que los que tenía en Peso Ligero. Una decisión con la que espera cortar su mala racha y volver a la senda de los triunfos.

Ignacio “Jaula” Bahamondes tiene nuevo combate y categoría en la UFC

Después de dos derrotas al hilo en la élite del MMA, Ignacio Bahamondes decide dar un nuevo paso en su carrera. La Jaula tiene combate confirmado para volver a subir al octágono de UFC, debutando en la categoría de Peso Wélter.

Ignacio “Jaula” Bahamondes vuelve a ser parte de la Noche UFC. Foto: Getty Images.

A través de redes sociales, la compañía de artes marciales mixtas anunció el regreso del chileno para el próximo 12 de septiembre, en el evento Noche UFC en Arizona, Estados Unidos. ¿Su rival? Un veterano de guerra como Muslim Salikhov.

El ruso de 42 años viene de perder con Uros Medic en noviembre del año pasado. Su récord es de 22 triunfos y 6 derrotas, con 15 KO y 2 sumisiones en sus registros. Números interesantes para un hombre que vive la última etapa de su carrera.

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La noticia no deja de llamar la atención, pero genera ilusión en los fanáticos. Con un cuerpo más pesado y su tremenda capacidad para noquear, Ignacio Bahamondes apunta a dar un salto en su aventura junto al UFC.

Habrá que esperar para ver si es que ambos logran llegar sin problemas a la cita en septiembre próximo. Esta será la segunda vez que el chileno participa de este evento, luego de haber vencido a Manuel Torres en la versión 2024.

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Ignacio Bahamondes tendrá por lo menos una pelea más antes de cerrar el año. El Jaula está de regreso en el UFC y buscará renacer en una nueva categoría, donde el campeón es el peligroso Islam Makhachev.

El récord de Ignacio “Jaula” Bahamondes en el MMA

Previo a su combate contra Muslim Salikhov, Ignacio Jaula Bahamondes tiene un récord de 24 peleas profesionales. En ellas ha conseguido 17 triunfos y 7 derrotas, con 11 KO, 2 sumisiones y 4 decisiones a su favor.

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En resumen, Ignacio “Jaula” Bahamondes y UFC