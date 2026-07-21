Colo Colo sufre un duro golpe en el mercado de fichajes de invierno y da vuelta la página rápido para pensar en otras opciones. El Cacique finalmente perdió la pelea por Santiago Mele, por lo que ya mira nuevas alternativas con un inesperado nombre en la mesa.
El guardameta uruguayo se inclinó por ir a Independiente y dejar tirado al Eterno Campeón, con el que tenía un acuerdo de palabra. Esto deja a Fernando Ortiz sin una de sus prioridades y al club viendo otras opciones, con un chileno que milita en Inglaterra en la mira: Lawrence Vigouroux.
El portero, que se adueñó del arco de la selección chilena con Nicolás Córdova, es uno de los que están en carpeta. Eso sí, con un escenario complejo ya que le queda contrato con su actual club y para rato.
Lawrence Vigouroux irrumpe entre las opciones al arco de Colo Colo
Colo Colo comienza a buscar a otros arqueros luego que Santiago Mele los desechara para ir a Independiente. El Cacique deberá mirar alternativas ante el portazo del uruguayo y la solución parece estar en Inglaterra con otro chileno.
Lawrence Vigouroux , aún con contrato en Inglaterra, aparece en el radar de Colo Colo. Foto: Photosport.
En la edición nocturna de Los Tenores de Radio ADN, el periodista Cristián Arcos sorprendió al revelar la noticia. “Me habían comentado de algunos chilenos… Chileno que juegos afuera“, comenzó señalando.
Pamela Juanita Cordero estaba en el estudio y no dudó en preguntarle si es que era Lawrence Vigouroux, a lo que el reportero asintió. “Me habían hablado de él“, enfatizó.
ver también
Diego Valdés a Colo Colo: el detalle que retrasa el fichaje de la obsesión alba desde Vélez
El guardameta de 32 años mantiene contrato vigente con el Swansea, donde es titular y pieza clave, hasta el 2028. Es decir, cualquier chance de que venga a Colo Colo será dejando mucho detrás. “Tiene contrato y todo, pero a veces hay que preguntar“, sentenció el también escritor.
Cabe recordar que en el pasado, el propio jugador reconoció su sueño de jugar algún día en el Eterno Campeón. “Para mí, Colo Colo es muy importante, porque mi papá es chileno, vivió mucho allá y nació allá. Fue un placer ver a Colo Colo salir campeón. Sería un sueño jugar ahí”, dijo a RedGol en 2023.
Encuesta¿Te gustaría ver a Lawrence Vigouroux en Colo Colo?
¿Te gustaría ver a Lawrence Vigouroux en Colo Colo?
Ya votaron 0 personas
Colo Colo sorprende a todos con el nombre de Lawrence Vigouroux como una de sus opciones al arco. El Cacique evita quedarse pegado y avanza con tal de cumplir con el deseo de Fernando Ortiz de sumar un portero al plantel.
Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
ver también
Colo Colo a pagar por Jordhy Thompson: Orenburg le exige millonario monto para dejarlo partir
En resumen, Colo Colo y Vigouroux
- El sorpresivo portazo de Santiago Mele: Cuando la negociación parecía cerrada, el arquero uruguayo rompió el acuerdo de palabra que tenía con Colo Colo y decidió fichar por Independiente. Este inesperado giro dejó a la dirigencia alba y al técnico Fernando Ortiz obligados a buscar un plan B urgente en este mercado de fichajes.
- Lawrence Vigouroux asoma en la carpeta alba: Ante la caída de su prioridad, el “Cacique” mira hacia Inglaterra. Según revelaron en Radio ADN, el guardameta nacional de 32 años, que viene de sumar protagonismo en La Roja bajo el mando de Nicolás Córdova, es el gran nombre sorpresa que maneja Blanco y Negro para reforzar el arco.
- Un traspaso complejo impulsado por un sueño: Sacar a Vigouroux de Europa no será fácil, ya que es titular indiscutido y mantiene contrato vigente con el Swansea hasta el año 2028. Sin embargo, el comodín de Colo Colo es el deseo personal del propio jugador, quien en el pasado reconoció públicamente que vestir la camiseta del Eterno Campeón “sería un sueño” por sus fuertes lazos familiares.