Santiago Mele se aleja definitivamente y el Cacique comienza a mirar otras opciones, con el chileno en el radar. Eso sí, no hay nada formal.

Colo Colo sufre un duro golpe en el mercado de fichajes de invierno y da vuelta la página rápido para pensar en otras opciones. El Cacique finalmente perdió la pelea por Santiago Mele, por lo que ya mira nuevas alternativas con un inesperado nombre en la mesa.

El guardameta uruguayo se inclinó por ir a Independiente y dejar tirado al Eterno Campeón, con el que tenía un acuerdo de palabra. Esto deja a Fernando Ortiz sin una de sus prioridades y al club viendo otras opciones, con un chileno que milita en Inglaterra en la mira: Lawrence Vigouroux.

El portero, que se adueñó del arco de la selección chilena con Nicolás Córdova, es uno de los que están en carpeta. Eso sí, con un escenario complejo ya que le queda contrato con su actual club y para rato.

Lawrence Vigouroux irrumpe entre las opciones al arco de Colo Colo

Colo Colo comienza a buscar a otros arqueros luego que Santiago Mele los desechara para ir a Independiente. El Cacique deberá mirar alternativas ante el portazo del uruguayo y la solución parece estar en Inglaterra con otro chileno.

Lawrence Vigouroux , aún con contrato en Inglaterra, aparece en el radar de Colo Colo. Foto: Photosport.

En la edición nocturna de Los Tenores de Radio ADN, el periodista Cristián Arcos sorprendió al revelar la noticia. “Me habían comentado de algunos chilenos… Chileno que juegos afuera“, comenzó señalando.

Pamela Juanita Cordero estaba en el estudio y no dudó en preguntarle si es que era Lawrence Vigouroux, a lo que el reportero asintió. “Me habían hablado de él“, enfatizó.

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El guardameta de 32 años mantiene contrato vigente con el Swansea, donde es titular y pieza clave, hasta el 2028. Es decir, cualquier chance de que venga a Colo Colo será dejando mucho detrás. “Tiene contrato y todo, pero a veces hay que preguntar“, sentenció el también escritor.

Cabe recordar que en el pasado, el propio jugador reconoció su sueño de jugar algún día en el Eterno Campeón. “Para mí, Colo Colo es muy importante, porque mi papá es chileno, vivió mucho allá y nació allá. Fue un placer ver a Colo Colo salir campeón. Sería un sueño jugar ahí”, dijo a RedGol en 2023.

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Colo Colo sorprende a todos con el nombre de Lawrence Vigouroux como una de sus opciones al arco. El Cacique evita quedarse pegado y avanza con tal de cumplir con el deseo de Fernando Ortiz de sumar un portero al plantel.

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En resumen, Colo Colo y Vigouroux