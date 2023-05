Lawrence Vigouroux viene de cumplir su mejor temporada como profesional. El chileno inglés, miembro de la Selección Chilena Sub 20 que participó en el Sudamericano en Argentina, en el año 2013, logró ascender con el Leyton Orient a la League One, tercer nivel del fútbol inglés.

Pero no solo eso, sino que lo hizo como figura. Fue elegido como el mejor jugador de su equipo, además de ser el mejor en su puesto en la divisional. Su equipo además brilló en defensa, siendo la portería menos batida, con solo 27 goles en contra en 46 encuentros disputados.

Un gran nivel que hace que el arquero, que también registra nominaciones en La Roja adulta, se ilusione con su futuro. Termina contrato el 30 de junio y si bien le gustaría seguir en Leyton Orient, no niega que le gustaría apostar a retos más grandes.

Y en conversación con RedGol, el portero habló de uno de sus grandes sueños: llegar a Colo Colo. Si bien asume que planea seguir en Inglaterra, asume que vestir la meta del Cacique es una de sus grandes metas en su carrera, que le serviría para olvidar su paso por Everton en 2019, donde casi no pudo jugar.

“Colo Colo es un equipo referente en Sudamérica. Yo lo coloco dentro del top ten de allá. Veo los partidos con mi papá, porque somos hinchas. Nos juntamos en su casa”, confesó.

“Para mi Colo Colo es muy importante, porque mi papá es chileno, vivió mucho allá y nació allá. Fue un placer ver a Colo Colo salir campeón. Soy amigo de Brayan Cortés y Esteban Pavez. Me puse muy feliz por ellos. Sería un sueño jugar ahí”, asumió.

Se ilusiona con volver a La Roja

Pero las ilusiones del golero no se quedan ahí y también apuesta por volver a La Roja, ahora que competirá en un nivel superior. “Ojalá tenga una chance en La Roja, ahora que jugaré en tercera división, pero por ahora no he tenido contacto con el profesor”, destacó.

“Para mi si estoy en la Selección, genial. Vengo de la mejor temporada en mi carrera y ojalá la siguiente sea mejor todavía. Tengo 29 años y yo creo que a los 32 voy a estar en mi prime”, señaló.

“La cuarta división acá en Inglaterra es de un nivel muy alto. El otro día jugamos contra 22 mil personas, estadios llenos. Es un nivel bueno. En Chile se puede pensar que es solo cuarta división, pero acá en Inglaterra existen cinco divisiones profesionales, con niveles muy altos. Cuatro jugadores en mi liga juegan por selecciones”, destacó Vigouroux.

El chileno viene de jugar 45 de los 46 partidos con el Leyton Orient y lleva tres temporadas siento titular indiscutido en ese club. De continuar en ese club, será su retorno a la tercera categoría inglesa desde que lo hiciera durante dos temporadas con el Swindon Town entre 2015 y 2017.