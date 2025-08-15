Es tendencia:
Era la gran promesa del fútbol nacional, fracasó en Europa y recién hoy marcó su primer gol en Chile

Fue apuntado como uno de los jugadores a liderar el recambio y recién a los 23 años anotó por primera vez en el país.

Por Carlos Silva Rojas

Luis Rojas celebró en Chile.
Una de las grandes promesas que surgió de la cantera de Universidad de Chile fue el talentoso volante Luis Rojas, quien como muchos jugadores nacionales, se perdió al irse muy joven al extranjero.

Cuando todavía era un jugador juvenil y recién hacía sus primeras armas fue adquirido por Crotone, por entonces de la Serie A de Italia, pero nunca se afianzó en Europa.

Rojas nunca pudo rendir en el Viejo Continente, donde además vistió los colores de Pro Vercelli de la Serie C y también estuvo en el modesto Trencin de Eslovaquia.

Luis Rojas marca su primer gol en Chile

Luego de fracasar rotundamente en el fútbol europeo, Luis Rojas tomó la decisión de echar marcha atrás y volvió a Chile, para defender los colores de Universidad de Concepción en la Primera B.

El mediocampista se fue del país sin marcar ningún gol oficial, situación que se produjo recién este viernes, en la goleada del Campanil por 4-1 sobre San Marcos de Arica.

Luis Rojas tuvo su momento de gloria a los 19 minutos, cuando marcó el 2-0 momentáneo para el elenco penquista.

La U de Conce, con Luis Rojas en sus filas, pelea por el ascenso y se sube a la cima de la tabla de posiciones de la Primera B.

