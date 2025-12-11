Universidad de Concepción logró la hazaña al titularse campeón de la Primera B y cerrar así su regreso a la Liga de Primera. Con eso en mente, una de las figuras del campeonato, habló de sus ganas de disputar la división de honor.

Cristian Campestrini, portero del Campanil, fue una pieza clave del equipo, defendiendo el arco en la gran mayoría de los partidos y dejando la valla en 0 en 11 de ellos. Preparando lo que será el esperado regreso al Campeonato Nacional, el arquero habló sobre su futuro en el equipo.

¿Seguirá Campestrini en U de Conce?

Durante la Gala Crack, el experimentado portero de 45 años habló sobre su vigencia y la ilusión de regresar a la Primera División. “Muy contento por lo que logramos. Se logró algo muy lindo este año, así que contento porque la institución puede volver a la primera división, así que a disfrutar el momento”.

Asimismo, dejó claro su deseo de seguir en el Campanil. “Dios quiera, tengo muchísimas ganas de seguir en la Universidad de Concepción, la verdad que se armó algo muy lindo, un aura muy linda en la institución”.

Añadiendo que hasta el momento aún no empiezan las negociaciones. “Esperando, como saben la Nona no sigue y seguramente vendrá un nuevo técnico y en base a eso sentarse a hablar. Pero mi idea es llegar y la prioridad la tiene Universidad de Concepción”, comentó al micrófono de Octava Pasión.

En la misma línea, abordó la salida de Cristián Muñoz, quien partió a Palestino. “Sorpresivo. Pensamos que Cristián que iba a seguir, así que ahora a esperar quién llega y obviamente, todos los jugadores esperando la expectativa de jugar en Primera”.