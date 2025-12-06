Universidad de Concepción cerró una gran temporada donde logró el histórico ascenso a Primera División y de cara a ese campeonato, el Campanil sufrirá una importante baja: La de su técnico, Cristián “Nona” Muñoz, que partirá a Palestino.
La Nona llegará a Palestino, equipo con el que U de Conce luchará en la Liga de Primera, y que participará la próxima temporada en la Copa Sudamericana, así lo señaló el experto en mercado de fichajes, César Luis Merlo.
La llegada de Cristián Muñoz a Palestino
El entrenador firmará un contrato por un año y reemplazará a Lucas Bovaglio que se despide del equipo tras el fin del Campeonato Nacional.
La Nona será el encargado de dirigir a Palestino en su lucha por levantar la Copa Sudamericana este 2026.
“Cristian “Nona” Muñoz llegó a un acuerdo de palabra para ser el nuevo entrenador de Palestino. Su contrato será por un año y reemplazará a Lucas Bovaglio”, escribió en sus redes sociales Merlo.
El gran año de Cristián Muñoz con U de Concepción
Tras lograr el gran ascenso al Campeonato Nacional, La Nona señaló a TNT Sports, comentó: “Llegamos a la cima del Everest, a la parte donde se acababa el oxígeno, donde había que trabajar en equipo y superar los obstáculos que nos ponía el torneo. Lo coronamos con todo en contra y con un partido extraordinario”.
También agregó: “El fútbol nos entregó esta revancha. Con trabajo, perseverancia y sacrificio pudimos coronarla”, señaló.