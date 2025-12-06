Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

La Nona ya tiene reemplazo en el Campanil: Este es el nuevo DT que tendría U de Concepción

Tras la inevitable salida de la "Nona" del Campanil, el equipo ya tiene en la mira al DT que tomará su lugar en la aventura en la división de honor.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El DT que suena para reemplazar a la Nona en el Campanil.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTEl DT que suena para reemplazar a la Nona en el Campanil.

Universidad de Concepción tuvo una gran temporada este 2025 donde logró el campeonato de Primera B y el esperado ascenso a la división de honor de la mano de Cristián Muñoz. Sin embargo, la “Nona” no seguiría en el campanil la próxima temporada y ya se reveló el nuevo DT que tomará su lugar.

Según reveló el experto en mercado de fichajes, César Luis Merlo, “La Nona” ya tiene un acuerdo de palabra y firmará un contrato por un año con Palestino y reemplazará a Lucas Bovaglio, tomando la importante misión de dirigir al equipo en Copa Sudamericana.

El DT que suena para dirigir a Universidad de Concepción

Según revela Merlo, quien tomará la banca del Campanil es Juan Cruz Real, así lo señaló a través de sus redes. “Universidad de Concepción está a punto de cerrar a su nuevo entrenador: es el argentino Juan Cruz Real, de último paso por Belgrano y campeón con América de Cali”, escribió.

¡No es Coquimbo Unido! El mejor equipo del fútbol chileno durante 2025

ver también

¡No es Coquimbo Unido! El mejor equipo del fútbol chileno durante 2025

Agregando que “las charlas están en la etapa final para que sea el sucesor de la “Nona” Muñoz”.

El ex DT de América de Cali y Belgrano llegaría al Campanil/Getty Images)

El ex DT de América de Cali y Belgrano llegaría al Campanil/Getty Images)

La carrera de Juan Cruz Real como DT

El entrenador argentino comenzó su carrera como DT en Belén de Costa Rica en 2015. Tras esto, pasó por Estudiantes de Mérida de Venezuela el 2026 y en Colombia paso por Alianza petrolera, Jaguares de Córdoba, América de Cali, con quienes tuvo el torneo de Primera División el 2020, Junior de Barraquilla y Deportes Tolima.

El 2024 asumió en Belgrano de la Liga Argentina, pero en noviembre de ese año dejó el cargo, tras dirigir 35 partidos, donde ganó 12, empató 13 y perdió 10.

Publicidad
Lee también
Figura de Primera B deja su equipo y ficha por uno de sus rivales
Chile

Figura de Primera B deja su equipo y ficha por uno de sus rivales

No es Coquimbo: El mejor equipo del fútbol chileno en 2025
Chile

No es Coquimbo: El mejor equipo del fútbol chileno en 2025

Fue campeón, quedó sin club y podría dirigir la Sudamericana 2026: “Se acercó…”
Colo Colo

Fue campeón, quedó sin club y podría dirigir la Sudamericana 2026: “Se acercó…”

Resultados Loto domingo 7 de diciembre: Números ganadores sorteo 5357
Tendencias

Resultados Loto domingo 7 de diciembre: Números ganadores sorteo 5357

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo