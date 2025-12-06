Universidad de Concepción tuvo una gran temporada este 2025 donde logró el campeonato de Primera B y el esperado ascenso a la división de honor de la mano de Cristián Muñoz. Sin embargo, la “Nona” no seguiría en el campanil la próxima temporada y ya se reveló el nuevo DT que tomará su lugar.

Según reveló el experto en mercado de fichajes, César Luis Merlo, “La Nona” ya tiene un acuerdo de palabra y firmará un contrato por un año con Palestino y reemplazará a Lucas Bovaglio, tomando la importante misión de dirigir al equipo en Copa Sudamericana.

El DT que suena para dirigir a Universidad de Concepción

Según revela Merlo, quien tomará la banca del Campanil es Juan Cruz Real, así lo señaló a través de sus redes. “Universidad de Concepción está a punto de cerrar a su nuevo entrenador: es el argentino Juan Cruz Real, de último paso por Belgrano y campeón con América de Cali”, escribió.

ver también ¡No es Coquimbo Unido! El mejor equipo del fútbol chileno durante 2025

Agregando que “las charlas están en la etapa final para que sea el sucesor de la “Nona” Muñoz”.

El ex DT de América de Cali y Belgrano llegaría al Campanil/Getty Images)

La carrera de Juan Cruz Real como DT

El entrenador argentino comenzó su carrera como DT en Belén de Costa Rica en 2015. Tras esto, pasó por Estudiantes de Mérida de Venezuela el 2026 y en Colombia paso por Alianza petrolera, Jaguares de Córdoba, América de Cali, con quienes tuvo el torneo de Primera División el 2020, Junior de Barraquilla y Deportes Tolima.

El 2024 asumió en Belgrano de la Liga Argentina, pero en noviembre de ese año dejó el cargo, tras dirigir 35 partidos, donde ganó 12, empató 13 y perdió 10.

Publicidad