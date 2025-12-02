El primer descendido a la Primera B 2026 está consumado, y es un histórico equipo del fútbol chileno, porque se confirmó la caída de Unión Española a la Liga de Ascenso.

Tras una campaña terrorífica, con tres entrenadores a cargo del club, el elenco de Santa Laura cayó por segunda vez en su historia a la B, tras la derrota del pasado domingo ante O’Higgins.

En Unión Española asumen el fracaso y se pusieron a trabajar de inmediato pensando en 2026, donde las riendas del club las sigue teniendo a la distancia el empresario español Jorge Segovia.

Unión Española llama a Cristián Muñoz para que sea su DT

En Unión Española quieren a un especialista en la Primera B como entrenador, es por ello que en Santa Laura ya se pusieron en contacto con el estratega que quieren para su banca.

El periodista Rodrigo Arellano informó que el cuadro rojo se puso en contacto con Cristián Muñoz, quien quedó libre tras sacar campeón a Universidad de Concepción en la Primera B.

La Nona se está transformando en un especialista en el ascenso, con un título con los penquistas y con una gran temporada en 2024 a cargo del modesto Barnechea.

Pero Unión no es el único equipo que pone su mirada en Cristián Muñoz, ya que en Santiago Wanderers también lo tienen como un candidato para la banca.

Unión Española se pone a trabajar luego del fracaso con la ilusión de volver de inmediato a la Liga de Primera.

