Luis Rojas sorprendió a varios en el fútbol chileno cuando fue anunciado como refuerzo de U de Concepción. Para muchos, el volante ofensivo ya era parte de la historia luego de su temprana salida de Universidad de Chile. En septiembre de 2020, fue traspasado al Crotone de Italia.

Pero su paso por Italia fue más bien inadvertido. Un periplo por clubes del ascenso en aquel país y también una estadía en Eslovaquia marcaron su aventura por el Viejo Continente. Y para afrontar la segunda fracción de esta exigente campaña, el Campanil amarró su contratación.

Y Rojas dejó un nivel muy alto al cabo de 14 partidos. Anotó cuatro tantos y regaló una asistencia. En ese contexto, el DT de la UdeC valoró muy positivamente al volante de 23 años. “Es el mayor reflejo de que si te guías por la estadística, no debí haberlo traído”, resumió Cristian Muñoz en su visita al panel de Todos Somos Técnicos.

Luis Rojas en acción por el reciente campeón de la Liga de Ascenso: Universidad de Concepción. (Marco Vázquez | Photosport).

“Jugó poco, estuvo en torneos intermitentes. Acá prácticamente no jugó, pero sus características son determinantes. Necesitábamos dar un salto en la calidad del equipo, evaluamos sus comportamientos y la proyección. Fue un gran acierto”, añadió el DT, quien condujo al cuadro estudiantil a ganar el título tras aplastar a Deportes Copiapó como visitante en un partido muy polémico.

ver también Luis Rojas anota golazo de tiro libre en Primera B: “Me fui de Chile porque el fútbol era muy malo”

Nona Muñoz dice que U de Concepción hizo tremendo negocio con Luis Rojas

La Nona Muñoz cree que Luis Rojas aportó muchas cualidades para consagrar a la U de Concepción como monarca en la Primera B. “Lo trajimos en un valor de mercado bajo y nos entregó todo lo que necesitábamos”, apuntó el estratego, quien llegó este año al Campanil tras estar un año en A.C. Barnechea.

Publicidad

Publicidad

“Tiene una jerarquía muy grande, recuperamos un jugador para el fútbol chileno. En Primera división y Primera B no hay jugadores como él: maneja los dos perfiles, es fuerte, tiene juego aéreo, mide un metro 84, es distinto, hace cosas distintas”, aseguró Muñoz.

Luis Rojas recibió tremendos elogios de la Nona Muñoz. (Marco Vázquez | Photosport).

Chocho con su futbolista, por supuesto. “Juega de volante, de delantero, de extremo. Creo que tiene contrato de un año más. Si uno ve este partido (N de la R: ante Deportes Copiapó) cómo se imponía, cómo llevaba el balón. Soy amante de esos jugadores”, confestó Cristian Muñoz, quien tomará unos días de descanso y desconexión antes de definir su futuro. Su contrato era hasta el final de la temporada 2025.

Publicidad

Publicidad